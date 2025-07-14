布雷姆納喪母後驚奇成天使榜眼　坦言「像命運安排」

With the 2nd overall pick in the 2025 #MLBDraft, we have selected RHP Tyler Bremner from UC Santa Barbara.



Welcome to the Angels, Tyler! pic.twitter.com/o38nIwDlmj — Los Angeles Angels (@Angels) July 13, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大聯盟2025年選秀驚見意外發展，天使在首輪第2順位選進加州大學聖塔芭芭拉分校（UC Santa Barbara）右投布雷姆納（Tyler Bremner），消息一出引發熱議。布雷姆納原本僅被《MLB Pipeline》列為第18名新秀，被外界預期會落在首輪後段才會被挑走，最終卻驚奇成為天使的榜眼新秀。

布雷姆納今年在UCSB大3賽季登板表現情緒特別充沛，他的母親與乳癌纏鬥5年後，於6月中病逝，家人上周才舉行追思會，便緊接著迎來這場人生重大時刻。

布雷姆納表示，「他都會到場看我比賽，直到身體再也撐不下去，他是1名鬥士，我知道他一定還在看著我，很奇妙，我被天使選走，好像命運自有安排，這對我來說真的很特別。」

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▲天使第2順位選入布雷姆納。（圖／達志影像／美聯社）

在今年賽季，他投出3.49防禦率，77又1/3局送出111次三振，拿手的快速球與頂級變速球讓他被視為最佳大學右投之一。天使球探總監麥克艾文（Tim McIlvaine）說，「我們已經追蹤布雷姆納好幾年，非常喜歡他的變速球，只要他陷入危機，就可以靠變速球解決，我們也很喜歡他98英里的速球，他身高188公分，還會再長肌肉，未來有很大可塑性。」

布雷姆納的變速球被《MLB Pipeline》評為65分（滿分80），部分球探甚至給到70分，他在2024年投出46%的揮空率，是全美頂尖的變速球之一。

不過，球探依然評價他的滑球還需加強，目前仍無法穩定控在好球帶內，使他較偏向雙球種投手，也讓外界對他未來是否能長期擔任先發抱有疑慮。

Tyler Bremner has been selected as the No. 2 overall pick in the 2025 #MLBDraft by the @Angels!



At UCSB this season Bremner had a 31.1% In Zone Whiff Rate, which ranked 2nd in D1 among pitchers with 1000+ pitches.



He also averaged 95+ with the Fastball this season, generating a… pic.twitter.com/9jQSctMKXA — 643 Charts (@643charts) July 13, 2025

對布雷姆納而言，2025年是轉為專職先發的首個完整球季，雖開季表現起伏，但隨著母親病情惡化，他在場上的意志卻愈發堅強，他說，「有趣的是，當他病況變糟，我在場上的表現卻變得更強，我幾乎是把那些負面能量轉化成力量，憤怒地投球，為他而投，為比自己更大的存在而投。」

天使在選前1小時左右才通知布雷姆納有可能在第2順位被挑走，布雷姆納坦言，「真的被嚇到了，非常震驚、情緒滿溢，我們直到最近都還不覺得這會發生，這對我和家人來說都是激動的一刻，現在迫不及待要踏上下一步。」

Tyler Bremner lost his mother to breast cancer a month ago



Today he was drafted second overall by the Angels pic.twitter.com/h6nqJjuql5 — Jomboy Media (@JomboyMedia) July 13, 2025

天使長期關注布雷姆納，不僅因為球技，也看重他的心理素質，麥克艾文說，「我們看著他如何面對母親的病情，再看他下半季的表現，我認為足以與全美任何人比拚，有些選手遇到這樣的事就垮了，但他學會怎麼再站起來，這對未來很重要。」

布雷姆納將成為UCSB又一位登上大聯盟的選手，前輩包括楊恩（Michael Young）、席托（Barry Zito）與比伯（Shane Bieber），未來他能否克服滑球控球問題，確立先發地位，將是天使與外界關注的焦點。