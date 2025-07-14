運動雲

>

布雷姆納喪母後驚奇成天使榜眼　坦言「像命運安排」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大聯盟2025年選秀驚見意外發展，天使在首輪第2順位選進加州大學聖塔芭芭拉分校（UC Santa Barbara）右投布雷姆納（Tyler Bremner），消息一出引發熱議。布雷姆納原本僅被《MLB Pipeline》列為第18名新秀，被外界預期會落在首輪後段才會被挑走，最終卻驚奇成為天使的榜眼新秀。

布雷姆納今年在UCSB大3賽季登板表現情緒特別充沛，他的母親與乳癌纏鬥5年後，於6月中病逝，家人上周才舉行追思會，便緊接著迎來這場人生重大時刻。

布雷姆納表示，「他都會到場看我比賽，直到身體再也撐不下去，他是1名鬥士，我知道他一定還在看著我，很奇妙，我被天使選走，好像命運自有安排，這對我來說真的很特別。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天使布雷姆納。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使第2順位選入布雷姆納。（圖／達志影像／美聯社）

在今年賽季，他投出3.49防禦率，77又1/3局送出111次三振，拿手的快速球與頂級變速球讓他被視為最佳大學右投之一。天使球探總監麥克艾文（Tim McIlvaine）說，「我們已經追蹤布雷姆納好幾年，非常喜歡他的變速球，只要他陷入危機，就可以靠變速球解決，我們也很喜歡他98英里的速球，他身高188公分，還會再長肌肉，未來有很大可塑性。」

布雷姆納的變速球被《MLB Pipeline》評為65分（滿分80），部分球探甚至給到70分，他在2024年投出46%的揮空率，是全美頂尖的變速球之一。

不過，球探依然評價他的滑球還需加強，目前仍無法穩定控在好球帶內，使他較偏向雙球種投手，也讓外界對他未來是否能長期擔任先發抱有疑慮。

對布雷姆納而言，2025年是轉為專職先發的首個完整球季，雖開季表現起伏，但隨著母親病情惡化，他在場上的意志卻愈發堅強，他說，「有趣的是，當他病況變糟，我在場上的表現卻變得更強，我幾乎是把那些負面能量轉化成力量，憤怒地投球，為他而投，為比自己更大的存在而投。」

天使在選前1小時左右才通知布雷姆納有可能在第2順位被挑走，布雷姆納坦言，「真的被嚇到了，非常震驚、情緒滿溢，我們直到最近都還不覺得這會發生，這對我和家人來說都是激動的一刻，現在迫不及待要踏上下一步。」

天使長期關注布雷姆納，不僅因為球技，也看重他的心理素質，麥克艾文說，「我們看著他如何面對母親的病情，再看他下半季的表現，我認為足以與全美任何人比拚，有些選手遇到這樣的事就垮了，但他學會怎麼再站起來，這對未來很重要。」

布雷姆納將成為UCSB又一位登上大聯盟的選手，前輩包括楊恩（Michael Young）、席托（Barry Zito）與比伯（Shane Bieber），未來他能否克服滑球控球問題，確立先發地位，將是天使與外界關注的焦點。

關鍵字： MLB天使布雷姆納

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

KT巫師洋投被韓記者爆料與中信兄弟簽約？球團證實雙方有接觸

KT巫師洋投被韓記者爆料與中信兄弟簽約？球團證實雙方有接觸

義大利史上第1人！球王辛納奪溫網冠軍　復仇粉碎小蠻牛3連霸夢

義大利史上第1人！球王辛納奪溫網冠軍　復仇粉碎小蠻牛3連霸夢

詹皇到獨行俠重聚戴維斯、厄文？　美媒曝4隊已連繫他的經紀人

詹皇到獨行俠重聚戴維斯、厄文？　美媒曝4隊已連繫他的經紀人

響尾蛇林昱珉最速151　海盜張弘稜與隊友聯手完全比賽寫歷史

響尾蛇林昱珉最速151　海盜張弘稜與隊友聯手完全比賽寫歷史

國家隊有家了！辜仲諒宣布台南亞太成國家棒球訓練基地

國家隊有家了！辜仲諒宣布台南亞太成國家棒球訓練基地

快訊／謝淑薇遭逆轉收下溫網女雙亞軍　錯過第10座大滿貫冠軍

快訊／謝淑薇遭逆轉收下溫網女雙亞軍　錯過第10座大滿貫冠軍

「約基奇替補」真的來了！　金塊、國王交易正式完成

「約基奇替補」真的來了！　金塊、國王交易正式完成

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

中華白瓊斯盃末節被射爆不敵巴林　陳將双點出陷困境主因

中華白瓊斯盃末節被射爆不敵巴林　陳將双點出陷困境主因

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

熱門新聞

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

KT巫師洋投被韓記者爆料與中信兄弟簽約？球團證實雙方有接觸

義大利史上第1人！球王辛納奪溫網冠軍　復仇粉碎小蠻牛3連霸夢

詹皇到獨行俠重聚戴維斯、厄文？　美媒曝4隊已連繫他的經紀人

響尾蛇林昱珉最速151　海盜張弘稜與隊友聯手完全比賽寫歷史

國家隊有家了！辜仲諒宣布台南亞太成國家棒球訓練基地

讀者回應

﻿

熱門新聞

1遭爆料頻繁出國　鄭世忠取消北極行

2韓國記者爆料KT巫師簽約兄弟　球團證實有接觸

3義大利史上第1人！球王辛納奪溫網冠軍

4詹皇到獨行俠重聚戴維斯、厄文？

5響尾蛇林昱珉最速151

最新新聞

1布雷姆納喪母後驚奇成天使榜眼

2統一獅7/16、17移師新莊主場　預售破萬張

3亞太訓練中心設國家棒球訓練基地

4運動產業全球布局新機會　台灣國際運動及健身展7/14參展起跑

5威利茲成為MLB史上第3年輕狀元！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

後勁淡定寫19連勝！　賽後自省對兄弟失7分...9局放心交給林詩翔

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

洪一中要陳飛霖放膽迎戰　開玩笑鼓勵他：不然去街頭喊聲

林詩翔守住1分差！　洪總強調終結者仍是他...期待找回信心

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366