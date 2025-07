布雷姆納喪母後驚奇成天使榜眼　坦言「像命運安排」

With the 2nd overall pick in the 2025 #MLBDraft , we have selected RHP Tyler Bremner from UC Santa Barbara. Welcome to the Angels, Tyler! pic.twitter.com/o38nIwDlmj

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大聯盟2025年選秀驚見意外發展,天使在首輪第2順位選進加州大學聖塔芭芭拉分校(UC Santa Barbara)右投布雷姆納(Tyler Bremner),消息一出引發熱議。布雷姆納原本僅被《MLB Pipeline》列為第18名新秀,被外界預期會落在首輪後段才會被挑走,最終卻驚奇成為天使的榜眼新秀。

布雷姆納今年在UCSB大3賽季登板表現情緒特別充沛,他的母親與乳癌纏鬥5年後,於6月中病逝,家人上周才舉行追思會,便緊接著迎來這場人生重大時刻。

布雷姆納表示,「他都會到場看我比賽,直到身體再也撐不下去,他是1名鬥士,我知道他一定還在看著我,很奇妙,我被天使選走,好像命運自有安排,這對我來說真的很特別。」

▲天使第2順位選入布雷姆納。(圖/達志影像/美聯社)

在今年賽季,他投出3.49防禦率,77又1/3局送出111次三振,拿手的快速球與頂級變速球讓他被視為最佳大學右投之一。天使球探總監麥克艾文(Tim McIlvaine)說,「我們已經追蹤布雷姆納好幾年,非常喜歡他的變速球,只要他陷入危機,就可以靠變速球解決,我們也很喜歡他98英里的速球,他身高188公分,還會再長肌肉,未來有很大可塑性。」

布雷姆納的變速球被《MLB Pipeline》評為65分(滿分80),部分球探甚至給到70分,他在2024年投出46%的揮空率,是全美頂尖的變速球之一。

不過,球探依然評價他的滑球還需加強,目前仍無法穩定控在好球帶內,使他較偏向雙球種投手,也讓外界對他未來是否能長期擔任先發抱有疑慮。

Tyler Bremner has been selected as the No. 2 overall pick in the 2025 #MLBDraft by the @Angels!



At UCSB this season Bremner had a 31.1% In Zone Whiff Rate, which ranked 2nd in D1 among pitchers with 1000+ pitches.



He also averaged 95+ with the Fastball this season, generating a… pic.twitter.com/9jQSctMKXA