桑切斯7.1局好投助攻　費城人勝教士登上分區龍頭

▲費城人先發桑切斯(Cristopher Sanchez)此役繳出7.1局好投。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

費城費城人在明星賽前最後一戰憑藉先發左投桑切斯(Cristopher Sanchez)7局好投,外加當家捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)關鍵安打下,以2比1擊退教士在三連戰中保住最後一勝,戰績也暫時超越大都會登上國聯東區榜首。

