桑切斯7.1局好投助攻　費城人勝教士登上分區龍頭

▲費城人先發桑切斯（Cristopher Sanchez）此役繳出7.1局好投。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

費城費城人在明星賽前最後一戰憑藉先發左投桑切斯（Cristopher Sanchez）7局好投，外加當家捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）關鍵安打下，以2比1擊退教士在三連戰中保住最後一勝，戰績也暫時超越大都會登上國聯東區榜首。

雖然領先幅度僅有半場勝差，但對費城人而言，這是上半季努力奮戰的回報；「我想現在每個人都需要一個喘息的機會，我們一直在硬拚，這段時間幾乎沒有讓人感到輕鬆的比賽，不管是領先還是落後，每一場都是苦戰，」主帥湯姆森（Rob Thomson）賽後表示。

桑切斯今天主投7.1局被敲6支安打僅失1分，送出6次三振與3次保送，賽後將防禦率壓低至2.50。儘管首局略顯不穩，但桑切斯迅速調整節奏，讓教士打線多次無功而返，最終成為球隊獲勝關鍵。

「我真的很為他驕傲，從他剛上來時的模樣，到現在不只球質進步，還有控球、沉著與冷靜，」湯姆森讚揚子弟兵道，「他能度過那個第一局，代表他學會放慢比賽節奏、學會面對逆境，並持續拚戰。」

桑切斯則透過翻譯表示：「我知道這是靠經驗累積而來，我們在每次先發前都努力準備，也正是這樣的準備讓我們表現得越來越好。」

除桑切斯外，球隊攻勢則靠哈波一手撐起，首局哈波因教士守備2次失誤讓他跑回本壘得分；8局上半哈波再敲出二壘安打，隨後靠瑞爾穆托長打回來得分，打破1比1僵局。

展望下半季，哈波表示球隊目前仍有進步空間：「我對目前的處境感到很滿意，而且我們還沒打出最好的棒球，我很期待接下來的發展，」接著哈波點出，「先發投手是關鍵，他們整季表現得都非常有競爭力，成功掌控好好球帶。」

至於球隊仍需補強之處，哈波則說「關鍵時刻的安打，以及得點圈有人時的擊球效率，這對我們很重要，」此外哈波也提到他相信總管唐布羅斯基（Dave Dombrowski）會在7月31日前的交易截止日前補進戰力，「我認為他會替我們做出一些補強，讓球隊更有競爭力。」