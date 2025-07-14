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艾爾瓦迪7.2局好投引主帥盛讚　遊騎兵壓制太空人奪系列賽勝利

▲艾爾瓦迪（Nathan Eovaldi）此役面對太空人繳出7.2局8K好投。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾爾瓦迪（Nathan Eovaldi）此役面對太空人繳出7.2局8K好投。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間14日上午，德州遊騎兵遠赴休士頓踢館太空人，遊騎兵右投艾爾瓦迪（Nathan Eovaldi）此役挺身而出，繳出先發7.2局僅失1分、飆出8次三振的精采內容，助隊最終5比1奪勝收下系列賽；今天過後艾爾瓦迪的防禦率降至驚人的1.58，展現主宰級身手。

「艾爾瓦迪今天把我們扛在肩上了，」遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）賽後讚賞道，「我們需要一場能吃局數的先發，而他做得非常出色。」

艾爾瓦迪在5月27日因手肘發炎提前退場，休養近1個月後回歸，他在受訪時表示：「比賽前段我用了很多變化球，這讓我可以在後段保留速球效果，當我開始把速球投在外角，再混搭指叉球等變化球後，就能有效干擾打者；我覺得比賽後段我的指叉球越來越有感覺，而這通常也是我能有好表現的關鍵。」

艾爾瓦迪近11場先發有10場失1分或以下，唯一的例外是他復出首戰（6月27日對水手），在未進行復健賽的情況下3局失3分；艾爾瓦迪接著坦言，目前的狀態可與生涯最佳時期相提並論，並指出關鍵之一在於曲球的有效運用。

「那顆球太慢了，很多打者乾脆放棄不打，」艾爾瓦迪解釋道，「只要我能在球數領先時投出它，對方還沒見過我的指叉球、速球或卡特球，就能取得不錯效果，這讓我投球時不需那麼吃力，當我需要加強時，我還有餘力應對。」

此戰艾爾瓦迪總共讓太空人出現14次揮空，其中指叉球製造9次、曲球4次，6次揮棒三振有5次來自這兩顆變化球；「他越投越好，」主帥波奇提及道，「他沒有用蠻力，而是靠控球和智慧投球，這也是為何我們讓他第8局繼續出來的原因。」

截至目前為止，艾爾瓦迪已投91局，僅差6局便符合年度防禦率榜的資格，他對此坦率表示：「當然在意，你走上場就是想競爭、取得成功，並代表球隊出賽，和像迪格隆（Jacob deGrom）這樣的隊友一起，我們彼此激勵，能夠名列防禦率前段班，對我而言意義重大。」

根據統計，自1933年明星賽設立以來，今年的遊騎兵（48勝49敗）是史上第9支在休兵前同時擁有聯盟最佳防禦率（3.28）與守備率（.991）的球隊；過去的8支隊伍中，除了1949年的印地安人以衛冕軍身份錯過季後賽，其餘皆打進季後賽。

關鍵字： MLB德州遊騎兵休士頓太空人

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