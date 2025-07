艾爾瓦迪7.2局好投引主帥盛讚　遊騎兵壓制太空人奪系列賽勝利

▲艾爾瓦迪(Nathan Eovaldi)此役面對太空人繳出7.2局8K好投。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間14日上午,德州遊騎兵遠赴休士頓踢館太空人,遊騎兵右投艾爾瓦迪(Nathan Eovaldi)此役挺身而出,繳出先發7.2局僅失1分、飆出8次三振的精采內容,助隊最終5比1奪勝收下系列賽;今天過後艾爾瓦迪的防禦率降至驚人的1.58,展現主宰級身手。

All-Stars are lucky that they don’t have to face Evo. #AllForTX pic.twitter.com/n1saMWlcQ3