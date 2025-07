紅襪10連勝氣勢如虹！明星賽前橫掃光芒　主帥點出關鍵人物

▲拉斐拉(Ceddanne Rafaela)跑打守皆展現優秀表現,為紅襪10連勝功臣之一。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

波士頓紅襪在14日清晨以4比1擊敗坦帕灣光芒,不僅完成系列賽4連戰橫掃,更把連勝場次推進至10場,成為大聯盟史上第4支能帶著10連勝進入明星賽的球隊;總教練柯拉(Alex Cora)與主力球員史托瑞(Trevor Story)皆在賽後點出球隊之所以能脫胎換骨的關鍵人物與轉變。

這是紅襪自2018年世界大賽冠軍球季以來,首度打出10連勝氣勢,也與2022年水手、1975年紅人與1935年老虎並列歷史紀錄;「這段休息對大家都有幫助,可以好好陪陪家人、放鬆一下,然後為週五的比賽做好準備,」柯拉表示。

紅襪不僅投手群表現穩健,打線也展現多樣贏球方式,主戰游擊手史托瑞指出:「我們更清楚自己是怎樣的一支球隊,開始相信這樣的身份,我們可以用不同的方式贏球,這10場比賽裡我們有長打勝、有一分差勝,我們能盜壘,但一切都從我們的投手表現開始,他們太出色了。」

CEDDANNE RAFAELA WILL NOT BE STOPPED. pic.twitter.com/HGPtapVu82

紅襪貝羅(Brayan Bello)繼上一場完投後,此役再度先發主投6.1局被敲6安僅失1分,送出5次三振且無保送展現壓制力;柯拉賽後盛讚貝羅說:「今天他表現太火爆了,速球有97、98英哩,變化球與卡特球都投得很棒,變速球運用得宜。」

「他這三年成長非常多,不只是三振對手,也能控制跑壘,最棒的是,當我上場準備換他下來時,他不想退場,但他也享受了球迷的掌聲,那真的意義重大,」柯拉接著表示。

It's a 9-game hitting streak for Roman Anthony!



He's the youngest @RedSox hitter with a 9-game hit streak since 1965 (Tony Conigliaro). pic.twitter.com/ByTpJdK0wC