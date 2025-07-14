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紅襪10連勝氣勢如虹！明星賽前橫掃光芒　主帥點出關鍵人物

▲拉斐拉（Ceddanne Rafaela）。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉斐拉（Ceddanne Rafaela）跑打守皆展現優秀表現，為紅襪10連勝功臣之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪在14日清晨以4比1擊敗坦帕灣光芒，不僅完成系列賽4連戰橫掃，更把連勝場次推進至10場，成為大聯盟史上第4支能帶著10連勝進入明星賽的球隊；總教練柯拉（Alex Cora）與主力球員史托瑞（Trevor Story）皆在賽後點出球隊之所以能脫胎換骨的關鍵人物與轉變。

這是紅襪自2018年世界大賽冠軍球季以來，首度打出10連勝氣勢，也與2022年水手、1975年紅人與1935年老虎並列歷史紀錄；「這段休息對大家都有幫助，可以好好陪陪家人、放鬆一下，然後為週五的比賽做好準備，」柯拉表示。

紅襪不僅投手群表現穩健，打線也展現多樣贏球方式，主戰游擊手史托瑞指出：「我們更清楚自己是怎樣的一支球隊，開始相信這樣的身份，我們可以用不同的方式贏球，這10場比賽裡我們有長打勝、有一分差勝，我們能盜壘，但一切都從我們的投手表現開始，他們太出色了。」

紅襪貝羅（Brayan Bello）繼上一場完投後，此役再度先發主投6.1局被敲6安僅失1分，送出5次三振且無保送展現壓制力；柯拉賽後盛讚貝羅說：「今天他表現太火爆了，速球有97、98英哩，變化球與卡特球都投得很棒，變速球運用得宜。」

「他這三年成長非常多，不只是三振對手，也能控制跑壘，最棒的是，當我上場準備換他下來時，他不想退場，但他也享受了球迷的掌聲，那真的意義重大，」柯拉接著表示。

表現最亮眼的還有中外野手拉斐拉（Ceddanne Rafaela），上一戰才敲出再見全壘打的他，此役6局下半再補上一支2分砲，本季第14轟出爐，幫助紅襪將領先優勢擴大至3分。

曾在5月底陷入低潮的史托瑞，近期也回溫成為打線穩定火力來源，本場6局上半他先敲出安打上壘，為拉斐拉的全壘打鋪路，柯拉點名他與拉斐拉是球隊近期連勝的關鍵：「我們整體打得很不錯，史托瑞和拉斐拉的表現非常棒，我們的跑壘與守備也不錯，投手群穩定，我們是一支很好的球隊。」

紅襪明星賽後將前往芝加哥對戰小熊，目前先發人選尚未公布，小熊預計由雷亞（Collin Rea，7勝3敗、防禦率3.91）先發。

關鍵字： MLB波士頓紅襪坦帕灣光芒

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