運動雲

>

山本由伸揮別0.2局陰霾！登板數超越去年　期待明星賽小樂趣

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇山本由伸今（14）日對巨人先發登板，投出7局無失分、僅被敲3安打，送出7次三振與2次保送的優質內容，可惜在第9局時牛棚遭追平，與個人本季第9勝擦肩而過，所幸道奇延長11局攻下3分，終場以5比2勝出。與8日對釀酒人僅投0.2局就被敲4安失5分相比，他在短短5日內徹底修正內容，不僅未讓任何1名首棒打者上壘，更未讓巨人打者踏上三壘，投出幾近完美的比賽。

山本此役全場共投91球，其中64球是好球，分別投出32顆速球、27顆指叉球、15顆曲球、15顆卡特球，最快球速達96.2哩（約154.8公里）。

賽後受訪時，山本坦言，「前1場真的很糟糕，今天能確實投滿7局，幫助球隊贏球，覺得非常好。」回顧前半季，他分析，「好比賽與壞比賽的落差很大，接下來會好好回顧並分析，希望後半季能穩定地保持好狀態來投球。」

被問到登板數已超越去年，山本也顯得相當淡定，他說，「身體狀況完全沒問題，過去也有多次投很多局的賽季經驗，所以對此並不擔心。」

▲▼道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸登板數已超越去年。（圖／達志影像／美聯社）

山本前半季總計出賽19場，繳出8勝7敗、防禦率2.59的成績，他雖入選本屆明星賽，但目前已確認不會在亞特蘭大登板，而是留待下半季繼續穩定先發輪值。

對於首度獲選大聯盟明星賽，山本表示，「若能上場投球當然很開心，但光是在那裡就已經很有趣了，所以並不會太失望。」談到最期待的部分，他笑說，「畢竟是我首次參加這裡的明星賽，最期待的還是比賽本身，也很想看全壘打大賽，能和其他隊的球員一起待在同個休息區，從小的樂趣到主要的比賽，都有很多期待。」

關鍵字： MLB道奇山本由伸

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

義大利史上第1人！球王辛納奪溫網冠軍　復仇粉碎小蠻牛3連霸夢

義大利史上第1人！球王辛納奪溫網冠軍　復仇粉碎小蠻牛3連霸夢

快訊／謝淑薇遭逆轉收下溫網女雙亞軍　錯過第10座大滿貫冠軍

快訊／謝淑薇遭逆轉收下溫網女雙亞軍　錯過第10座大滿貫冠軍

「約基奇替補」真的來了！　金塊、國王交易正式完成

「約基奇替補」真的來了！　金塊、國王交易正式完成

中華白瓊斯盃末節被射爆不敵巴林　陳將双點出陷困境主因

中華白瓊斯盃末節被射爆不敵巴林　陳將双點出陷困境主因

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

山本由伸7局無失分問天！道奇延長賽勝　羅伯斯坦言前半季不滿足

山本由伸7局無失分問天！道奇延長賽勝　羅伯斯坦言前半季不滿足

悍將主場球迷不雅舉動引爭議　球團將強化控管

悍將主場球迷不雅舉動引爭議　球團將強化控管

李宗賢逆轉英雄落淚　感謝太太紙條鼓勵突破「神經痛」

李宗賢逆轉英雄落淚　感謝太太紙條鼓勵突破「神經痛」

詹皇到獨行俠重聚戴維斯、厄文？　美媒曝4隊已連繫他的經紀人

詹皇到獨行俠重聚戴維斯、厄文？　美媒曝4隊已連繫他的經紀人

【颱風重創】屏東太陽能板浮台跨海漂到澎湖！　旭東緊急移除

熱門新聞

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

義大利史上第1人！球王辛納奪溫網冠軍　復仇粉碎小蠻牛3連霸夢

快訊／謝淑薇遭逆轉收下溫網女雙亞軍　錯過第10座大滿貫冠軍

「約基奇替補」真的來了！　金塊、國王交易正式完成

中華白瓊斯盃末節被射爆不敵巴林　陳將双點出陷困境主因

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

讀者回應

﻿

熱門新聞

1遭爆料頻繁出國　鄭世忠取消北極行

2義大利史上第1人！球王辛納奪溫網冠軍

3謝淑薇遭逆轉收下溫網女雙亞軍

4約基奇替補真的來了！交易正式完成

5中華白瓊斯盃末節被射爆不敵巴林

最新新聞

1山本由伸揮別陰霾！登板數已超越去年

2大谷翔平曬道奇五星合體

3遭爆料頻繁出國　鄭世忠取消北極行

4陳義信受邀教士「台灣日」開球

5兩戰場均20.5分　狀元弗拉格夏聯關機

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

後勁淡定寫19連勝！　賽後自省對兄弟失7分...9局放心交給林詩翔

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

洪一中要陳飛霖放膽迎戰　開玩笑鼓勵他：不然去街頭喊聲

林詩翔守住1分差！　洪總強調終結者仍是他...期待找回信心

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366