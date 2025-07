山本由伸揮別0.2局陰霾！登板數超越去年　期待明星賽小樂趣

A dominant outing from Yoshinobu Yamamoto heading into the All-Star break pic.twitter.com/GqTeHLyvWY

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇山本由伸今(14)日對巨人先發登板,投出7局無失分、僅被敲3安打,送出7次三振與2次保送的優質內容,可惜在第9局時牛棚遭追平,與個人本季第9勝擦肩而過,所幸道奇延長11局攻下3分,終場以5比2勝出。與8日對釀酒人僅投0.2局就被敲4安失5分相比,他在短短5日內徹底修正內容,不僅未讓任何1名首棒打者上壘,更未讓巨人打者踏上三壘,投出幾近完美的比賽。

山本此役全場共投91球,其中64球是好球,分別投出32顆速球、27顆指叉球、15顆曲球、15顆卡特球,最快球速達96.2哩(約154.8公里)。

