山本由伸揮別0.2局陰霾！登板數超越去年　期待明星賽小樂趣

A dominant outing from Yoshinobu Yamamoto heading into the All-Star break pic.twitter.com/GqTeHLyvWY — MLB (@MLB) July 13, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇山本由伸今（14）日對巨人先發登板，投出7局無失分、僅被敲3安打，送出7次三振與2次保送的優質內容，可惜在第9局時牛棚遭追平，與個人本季第9勝擦肩而過，所幸道奇延長11局攻下3分，終場以5比2勝出。與8日對釀酒人僅投0.2局就被敲4安失5分相比，他在短短5日內徹底修正內容，不僅未讓任何1名首棒打者上壘，更未讓巨人打者踏上三壘，投出幾近完美的比賽。

山本此役全場共投91球，其中64球是好球，分別投出32顆速球、27顆指叉球、15顆曲球、15顆卡特球，最快球速達96.2哩（約154.8公里）。

Yoshinobu Yamamoto was ICE COLD today



7 IP⁰ 0 ER⁰ 3 H⁰ 2 BB⁰ 7 K



He’s looking every bit like the ace the Dodgers paid for pic.twitter.com/HRX6loaAfY [廣告]請繼續往下閱讀... July 13, 2025

賽後受訪時，山本坦言，「前1場真的很糟糕，今天能確實投滿7局，幫助球隊贏球，覺得非常好。」回顧前半季，他分析，「好比賽與壞比賽的落差很大，接下來會好好回顧並分析，希望後半季能穩定地保持好狀態來投球。」

被問到登板數已超越去年，山本也顯得相當淡定，他說，「身體狀況完全沒問題，過去也有多次投很多局的賽季經驗，所以對此並不擔心。」

▲山本由伸登板數已超越去年。（圖／達志影像／美聯社）

山本前半季總計出賽19場，繳出8勝7敗、防禦率2.59的成績，他雖入選本屆明星賽，但目前已確認不會在亞特蘭大登板，而是留待下半季繼續穩定先發輪值。

對於首度獲選大聯盟明星賽，山本表示，「若能上場投球當然很開心，但光是在那裡就已經很有趣了，所以並不會太失望。」談到最期待的部分，他笑說，「畢竟是我首次參加這裡的明星賽，最期待的還是比賽本身，也很想看全壘打大賽，能和其他隊的球員一起待在同個休息區，從小的樂趣到主要的比賽，都有很多期待。」