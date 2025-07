水手5轟橫掃老虎　羅里締歷史紀錄一家圓夢迎全壘打大賽

▲羅里(Cal Raleigh)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

西雅圖水手在台灣時間14日清晨以8比4擊敗底特律老虎,以一場酣暢淋漓的勝利在明星賽前夕完美劃下上半季句點;他們不僅系列賽橫掃全聯盟戰績最佳球隊,更將戰績推進至51勝45敗,排名高居美西第2。

Wrapping up the first half with a sweep! #TridentsUp pic.twitter.com/Z2wEgGzUyP

「這群球員總能讓我驚嘆,他們總是能找到方法贏球,重複一次又一次,」水手總教練威爾森(Dan Wilson)賽後盛讚球隊韌性。

水手先發吉爾伯特(Logan Gilbert)主投5.1局僅掉2分非自責分,送出9次三振,完美壓制老虎打線;進攻方面水手軍團火力全開,羅德里奎茲(Julio Rodríguez)、亞羅薩雷納(Randy Arozarena)、賈佛(Mitch Garver)、波蘭柯(Jorge Polanco)及新秀楊恩(Cole Young)接連開砲,助隊獲勝。

Cole got ALL of that one pic.twitter.com/VgR2JZAgC0