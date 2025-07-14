水手5轟橫掃老虎　羅里締歷史紀錄一家圓夢迎全壘打大賽

▲羅里（Cal Raleigh）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

西雅圖水手在台灣時間14日清晨以8比4擊敗底特律老虎，以一場酣暢淋漓的勝利在明星賽前夕完美劃下上半季句點；他們不僅系列賽橫掃全聯盟戰績最佳球隊，更將戰績推進至51勝45敗，排名高居美西第2。

「這群球員總能讓我驚嘆，他們總是能找到方法贏球，重複一次又一次，」水手總教練威爾森（Dan Wilson）賽後盛讚球隊韌性。

水手先發吉爾伯特（Logan Gilbert）主投5.1局僅掉2分非自責分，送出9次三振，完美壓制老虎打線；進攻方面水手軍團火力全開，羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、亞羅薩雷納（Randy Arozarena）、賈佛（Mitch Garver）、波蘭柯（Jorge Polanco）及新秀楊恩（Cole Young）接連開砲，助隊獲勝。

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Cole got ALL of that one pic.twitter.com/VgR2JZAgC0 — Seattle Mariners (@Mariners) July 13, 2025

強打捕手羅里（Cal Raleigh）雖然沒有參與今天水手的開轟秀，但他9局上半的盜壘成功為他寫下歷史；羅里成為大聯盟史上第1位在明星賽前達成38轟與10次盜壘的選手。

值得一提的是，羅里在系列賽G1轟出第37與第38轟，打破戴維斯（Chris Davis）在2013年締造的美聯明星賽前37轟紀錄，他的第一轟還是從前佛羅里達州立大學隊友、老虎投手霍頓（Tyler Holton）手中轟出，賽後兩人仍保持情誼。

「我還傳訊問他要不要我去全壘打大賽幫他丟練習球，」霍頓苦笑道，「我跟他說，看你打全壘打真的很好玩，但我再也不想站在60英尺遠的地方看你揮棒了！」

兩人今天再度對決，霍頓成功讓羅里擊出飛球出局，短暫扳回顏面；羅里即將登場全壘打大賽，備受矚目，他受訪時透漏已向隊友亞羅薩雷納請教經驗，並找來父親擔任投手、弟弟擔任捕手，一家人共同圓夢。

亞羅薩雷納去年曾打進大賽決賽，對於羅里參賽信心十足：「他其實已經贏了，」亞羅薩雷納說，「我看過他8歲時的影片，他穿著紫色球衣，一邊跳舞一邊唱自己寫的歌：我是全壘打大賽冠軍，他真的能預知未來啊。」