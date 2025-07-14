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弗里曼上半季關鍵2安收尾　很滿意道奇目前戰績

▲▼道奇弗里曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗里曼擊出2支關鍵安打，結束上半季賽程。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）今（14）日對戰巨人擔任先發「第4棒、一壘手」，擊出2支適時安打，有2打點、1得分，幫助球隊在延長11局拿下關鍵勝利。

山本由伸此役先發投7局，僅被敲3安打、無失分，但最終未能收下本季第9勝，道奇以領先國聯西區第2的教士5.5場勝差的成績，結束上半季賽程。

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弗里曼在4局掃出本場首分，延長賽第11局時又在一、二壘有人的局面，擊出1支落在巨人3位野手間的幸運安打。

賽後，弗里曼總結道，「我們上半季打得非常好，今天的勝利格外重要，讓我們能以2連勝收尾。」

他接著說，「球隊在分區保持第1，領先幅度很可觀，內容上也打出非常好的棒球，當然，如果最後1周能再好一點會更棒，不過總體而言，我們全隊對現在的狀況都感到滿意。」

弗里曼在5月底曾繳出高達3成74的打擊率，但6月單月打擊率僅2成，7月截至目前也只有2成08，狀態明顯下滑。對此他坦言，「今天有幾顆球落地形成安打，很開心，過去2個月能擊出安打可說是最困難的事之一，能幫上忙真的很高興。」

▲▼道奇弗里曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗里曼久違地繳出單場雙安表現。（圖／達志影像／美聯社）

隨後他表示，「棒球賽季中發生這種低潮是常有的事，再加上我們有幾位主力受傷，現在全隊都把目標放在下半季，因此我覺得接下來的4天休息對我們來說來得正是時候。」

談到今天的2支適時安打，弗里曼說，「最近我就是專注在打出強勁擊球，因為之前一直打不出安打，所以只想好好選球，把球打出去。」

▲▼道奇弗里曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗里曼滿意球隊上半季表現。（圖／達志影像／美聯社）

目前道奇以58勝39敗、勝率0.598，創下國聯最佳戰績進入休兵期，被問到是否對現狀已經滿足，或還期待再提升時，弗里曼笑說，「我們對上半季的成績已經非常滿意，如果有人覺得『你們應該能做得更好』，那也許代表對我們的要求很高吧。」

他接著補充，「我們現在就站在第1名的位置，所以我們自己是很滿意的，雖然不是領先50場的那種龍頭，但對現在的成績已經很滿足了。」

即將迎接生涯第9度明星賽，且地點正好在他效力多年的老東家勇士主場亞特蘭大舉行，弗里曼表示，「每次能參加全明星賽都很開心，家人已經先行前往，也很期待能和家人一起在那裡度過幾天。」

關鍵字： MLB道奇弗里曼

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