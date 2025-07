弗里曼上半季關鍵2安收尾　很滿意道奇目前戰績

▲弗里曼擊出2支關鍵安打,結束上半季賽程。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇一壘手弗里曼(Freddie Freeman)今(14)日對戰巨人擔任先發「第4棒、一壘手」,擊出2支適時安打,有2打點、1得分,幫助球隊在延長11局拿下關鍵勝利。

山本由伸此役先發投7局,僅被敲3安打、無失分,但最終未能收下本季第9勝,道奇以領先國聯西區第2的教士5.5場勝差的成績,結束上半季賽程。

弗里曼在4局掃出本場首分,延長賽第11局時又在一、二壘有人的局面,擊出1支落在巨人3位野手間的幸運安打。

賽後,弗里曼總結道,「我們上半季打得非常好,今天的勝利格外重要,讓我們能以2連勝收尾。」

他接著說,「球隊在分區保持第1,領先幅度很可觀,內容上也打出非常好的棒球,當然,如果最後1周能再好一點會更棒,不過總體而言,我們全隊對現在的狀況都感到滿意。」

弗里曼在5月底曾繳出高達3成74的打擊率,但6月單月打擊率僅2成,7月截至目前也只有2成08,狀態明顯下滑。對此他坦言,「今天有幾顆球落地形成安打,很開心,過去2個月能擊出安打可說是最困難的事之一,能幫上忙真的很高興。」

▲弗里曼久違地繳出單場雙安表現。(圖/達志影像/美聯社)

隨後他表示,「棒球賽季中發生這種低潮是常有的事,再加上我們有幾位主力受傷,現在全隊都把目標放在下半季,因此我覺得接下來的4天休息對我們來說來得正是時候。」

談到今天的2支適時安打,弗里曼說,「最近我就是專注在打出強勁擊球,因為之前一直打不出安打,所以只想好好選球,把球打出去。」

▲弗里曼滿意球隊上半季表現。(圖/達志影像/美聯社)

目前道奇以58勝39敗、勝率0.598,創下國聯最佳戰績進入休兵期,被問到是否對現狀已經滿足,或還期待再提升時,弗里曼笑說,「我們對上半季的成績已經非常滿意,如果有人覺得『你們應該能做得更好』,那也許代表對我們的要求很高吧。」

他接著補充,「我們現在就站在第1名的位置,所以我們自己是很滿意的,雖然不是領先50場的那種龍頭,但對現在的成績已經很滿足了。」

Freddie Freeman is the NL All-Star starting 1B for the 5th time in 7 years! pic.twitter.com/CJe26Oavna