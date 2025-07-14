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「約基奇替補」真的來了！　金塊、國王交易正式完成

記者游郁香／綜合報導

金塊早在2周前就與國王達成協議，為一哥約基奇（Nikola Jokic）交易來禁區替補瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas），卻傳出這位33歲立陶宛中鋒有意返回歐洲打球，交易遲遲未正式完成，今（14）日終於拍板定案，獲得聯盟確認，丹佛官方也在社群媒體發文歡迎瓦倫休納斯入隊。

早在當地時間7月1日，《ESPN》就披露這筆交易，金塊將沙里奇（Dario Saric）送到國王，換回資深長人瓦倫休納斯，他被認為是丹佛苦尋已久的理想替補中鋒，是禁區內強悍的身體對抗者，擅長保護籃板，也具備柔軟手感。

交易卻遲遲未能正式完成，傳出瓦倫休納斯有意加盟希臘豪門帕納辛奈科斯。不過金塊方面堅持，瓦倫休納斯將履行現有合約，他與球隊仍有兩年、總值約2000萬美元的合約在身。

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▲▼金塊官方發文歡迎瓦倫休納斯入隊。（圖／翻攝自X／Denver Nuggets）

▲金塊官方發文歡迎瓦倫休納斯入隊。（圖／翻攝自X／Denver Nuggets）

金塊今日在官方社群媒體宣布，「我們已從沙加緬度國王手中交易獲得瓦倫休納斯，送出沙里奇作為交換。」並歡迎瓦倫休納斯入隊，不過球團並未進一步說明這位立陶宛中鋒的狀況。

《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，瓦倫休納斯的合約具有拘束力，除非與金塊協議買斷，否則無法自由轉往其他聯盟。丹佛顯然無意放人，這位6呎11吋資深悍將能補上長年困擾的替補中鋒空缺，支援當家球星約基奇，讓球隊在他下場休息時依舊維持禁區競爭力。

瓦倫休納斯上季效力國王與巫師，場均貢獻10.4分、7.7籃板，具備豐富比賽經驗與穩定內線輸出。反觀沙里奇則在金塊難以站穩輪替，上場時間有限，透過這筆交易，他有機會在國王重新證明身價。

關鍵字： 籃球NBA丹佛金塊Jonas ValanciunasDario Saric

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