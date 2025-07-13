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中華白瓊斯盃末節被射爆不敵巴林　陳將双點出陷困境主因

▲▼瓊斯盃，中華白陳將双、谷毛唯嘉。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃，中華白谷毛唯嘉（左）、陳將双（右）。（圖／籃協提供）

文／中央社

瓊斯盃國際籃球邀請賽中華白今天對上巴林，儘管全隊有10人留下得分紀錄，但巴林在第4節靠著連續5記三分球的15比0奠定勝基，終場中華白就以63比71落敗。

中華白昨天首戰以15分之差擊敗馬來西亞，今天對上擁有前美國職籃NBA球員坐鎮的巴林，依舊和對方打得膠著，上半場僅以35比38落後。

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第3節2隊命中率直線下滑，單節都各自攻下11分；終場前4分鐘，雙方還戰成55比55平手，此時巴林外線齊發，連續命中5記三分球，拉出一波15比0攻勢，瞬間拉開差距也奠定勝基。

巴林在前3節三分球團隊命中率不到2成，其中後衛洛西德（Mustafa Rashed）前9次出手全都落空；沒想到第4節巴林三分球11投6中，而這一波攻勢，洛西德就貢獻3投3中，打得中華白措手不及。

擁有NBA資歷的巴林前鋒桑遜（JaKarr Sampson）攻下全場最高的28分、外帶14籃板；中華白則以陳將双的10分為全隊最高。

中華白總教練楊宜峰賽後受訪表示，這場比賽可能球員在策略上執行力沒這麼好，尤其第4節在防守上的專注度沒做好，才會讓對手一下就提升三分球命中率，「雖然球員都很想贏球，但細節還是沒有做好。」

攻下全隊最高10分的陳將双表示，「領先時大家溝通的比較多，落後時反而大家就開始想要用個人能力翻轉比分，所以得分才會變得更困難。」

關鍵字： 籃球瓊斯盃中華白

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