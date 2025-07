「只想用自己的方式走下去」　斯威雅蒂談逆境、壓力與冠軍的重量

▲斯威雅蒂(Iga Swiatek)笑捧玫瑰露水盤。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

波蘭名將斯威雅蒂(Iga Swiatek)台灣時間13日凌晨在溫網寫下全新歷史;這位坐擁4座法網與1座美網冠軍的前世界球后,終於在最陌生的場地-草地完成突破,斯威雅蒂在女單決賽以6比0、6比0橫掃阿妮西莫娃(Amanda Anisimova),賽後不僅奪下生涯第6座大滿貫,更成為史上首位在溫布頓封后的波蘭女將。

這場只花了57分鐘的勝利,不僅讓斯威雅蒂成為公開賽年代第2位在大滿貫決賽「雙貝果」完封對手的女將(第一位為1988年法網的Steffi Graf),也讓她加入考特(Margaret Court)與莎莉絲(Monica Seles)的行列,成為史上第3位在生涯前6場大滿貫決賽全勝的女選手。

「太夢幻了,真的很不真實,我現在每一分鐘都在細細品味,我真的為自己感到驕傲,因為說實話,有誰會預料到這一切呢?」斯威雅蒂賽後在場邊受訪時笑著說。

這座冠軍對斯威雅蒂而言意義非凡,從以往的紅土舒適區跳脫,她在草地上練就嶄新打法。教練費賽特(Wim Fissette)說服她嘗試更具攻擊性的節奏後,斯威雅蒂終於同意放下耐性、擁抱風險,而這份改變換來非凡成果。

「這對我意義重大,特別是經歷了一個起伏很多、外界期望也很高的賽季,卻以贏得溫布頓作為結尾,這真的太超現實了,我不斷地驚訝自己,感覺網球也一直在驚喜我。」斯威雅蒂接著表示。

面對外界過去對其打法與團隊的質疑,斯威雅蒂並沒有正面回擊,語氣中仍藏不住委屈,「我們不可能對所有聲音都有所回應,有時媒體的態度真的讓人不舒服,特別是波蘭媒體,我希望他們能放過我,讓我好好做我的工作,因為你們也看到,我們知道自己在做什麼,我身邊有最棒的團隊,我已經證明了很多。」

They just put the Wimbledon Members Badge on Iga Swiatek.



What this means:



She gets 2 free Centre Court seat tickets everyday for the rest of her life.



pic.twitter.com/nGFufyGysx