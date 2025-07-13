「只想用自己的方式走下去」　斯威雅蒂談逆境、壓力與冠軍的重量

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）笑捧玫瑰露水盤。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）台灣時間13日凌晨在溫網寫下全新歷史；這位坐擁4座法網與1座美網冠軍的前世界球后，終於在最陌生的場地－草地完成突破，斯威雅蒂在女單決賽以6比0、6比0橫掃阿妮西莫娃（Amanda Anisimova），賽後不僅奪下生涯第6座大滿貫，更成為史上首位在溫布頓封后的波蘭女將。

Grass, mastered.



Iga Swiatek is Poland's first Wimbledon singles champion ???????? pic.twitter.com/5fsPpX4ANC [廣告]請繼續往下閱讀... July 12, 2025

這場只花了57分鐘的勝利，不僅讓斯威雅蒂成為公開賽年代第2位在大滿貫決賽「雙貝果」完封對手的女將（第一位為1988年法網的Steffi Graf），也讓她加入考特（Margaret Court）與莎莉絲（Monica Seles）的行列，成為史上第3位在生涯前6場大滿貫決賽全勝的女選手。

「太夢幻了，真的很不真實，我現在每一分鐘都在細細品味，我真的為自己感到驕傲，因為說實話，有誰會預料到這一切呢？」斯威雅蒂賽後在場邊受訪時笑著說。

這座冠軍對斯威雅蒂而言意義非凡，從以往的紅土舒適區跳脫，她在草地上練就嶄新打法。教練費賽特（Wim Fissette）說服她嘗試更具攻擊性的節奏後，斯威雅蒂終於同意放下耐性、擁抱風險，而這份改變換來非凡成果。

「這對我意義重大，特別是經歷了一個起伏很多、外界期望也很高的賽季，卻以贏得溫布頓作為結尾，這真的太超現實了，我不斷地驚訝自己，感覺網球也一直在驚喜我。」斯威雅蒂接著表示。

Iga Swiatek stuns in new Grand Slam trophy photoshoot pic.twitter.com/GUjpRDpIs3 — Bastien Fachan (@BastienFachan) July 13, 2025

面對外界過去對其打法與團隊的質疑，斯威雅蒂並沒有正面回擊，語氣中仍藏不住委屈，「我們不可能對所有聲音都有所回應，有時媒體的態度真的讓人不舒服，特別是波蘭媒體，我希望他們能放過我，讓我好好做我的工作，因為你們也看到，我們知道自己在做什麼，我身邊有最棒的團隊，我已經證明了很多。」

They just put the Wimbledon Members Badge on Iga Swiatek.



What this means:



She gets 2 free Centre Court seat tickets everyday for the rest of her life.



pic.twitter.com/nGFufyGysx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 12, 2025

這座溫網冠軍也讓斯威雅蒂成為史上第8位在紅土、硬地與草地都贏過大滿貫的女子球員，「我也不想把這些冠軍排個排名，因為我每一座冠軍都非常努力去爭取，但這座和美網的冠軍，真的感覺更棒一點，因為沒人預料得到，這不是一種鬆了口氣的感覺，而是真正靠著好表現和努力來實現它，沒有肩膀上那些沉重包袱。」

斯威雅蒂補充說，這屆草地賽季從6月12日在馬略卡的訓練展開，一路在漢堡與其他選手進行高質量練習，為之後的比賽奠定基礎，「我覺得整個訓練過程確實比以往更好。」

A sweet 6 Grand Slam titles for Iga Swiatek! pic.twitter.com/i55sdJc9tS — US Open Tennis (@usopen) July 12, 2025

過去曾被貼上「不會打草地」標籤的斯威雅蒂，這回用行動證明自己。「即使我不會打草地這件事被講得太大，我反而覺得挺享受的，因為這讓外界對我的期待比較低一點，」斯威雅蒂提及。

溫布頓頒獎時刻，斯威雅蒂從英國凱特王妃手中接過金盤，場面莊嚴，她坦言當下仍處於震驚中：「我不太記得她說了什麼，我只記得我怕做錯事，只想表現得體。」

回憶兒時在全英俱樂部奪下青少女冠軍的時光，這次的奪冠讓一切變得圓滿：「我知道很多人說我不會打草地，現在看來也許大家都高估那個說法了，」隨後斯威雅蒂補充，「至少這次沒人對我說你一定要贏，我可以單純專注在提升自己，而不是肩膀上扛著外界期待的包袱。」

對於如何慶祝這一歷史性的一夜？斯威雅蒂笑說：「我會做點比吃義大利麵配草莓更瘋狂的事！不過我現在還有兩個小時的媒體行程，等結束再說，我知道我的團隊和家人已經開始慶祝了，我一定要加入他們！」