中華女籃首戰狂勝大溪地84分！　全力爭冠拚重返1級賽場

▲亞洲盃2級賽事，中華女籃當家射手黃鈴娟 。（圖／翻攝自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

中華女籃在亞洲盃2級賽事開打前撤換外籍總教練歐森，由邱啟益接任執行教練，今（13）日首戰全員都有得分紀錄，火力最猛的是當家射手黃鈴娟，她單場三分8投6中攻下全場最高18分，中華隊終場以122比38狂勝大溪地84分，取得開門紅。

中華女籃2023年亞洲盃以第8名作收，被降級至2級賽事，今年從東亞資格賽重新出發，原本由前台啤雲豹教練歐森掌兵符，在資格賽連勝香港與蒙古，取得本屆亞洲盃2級賽事正賽門票，力拚重返1級賽場，卻在賽事開打前突然撤換總教練，由邱啟益接任執行教練。

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中華隊與印度、哈薩克、大溪地同列B組，根據賽制，小組第1將直接晉級4強，第2與第3名需進行淘汰賽，爭取剩餘2張4強門票；唯有奪得冠軍的隊伍，才能重返1級賽事。

▲中華女籃力拚重返1級賽場 。（圖／翻攝自FIBA官網）

今日首戰面對實力明顯落後的大溪地，中華隊由彭詩晴、林文佑、林育庭、黃鈴娟與廖偉晴領銜先發，從開賽就展現壓倒性優勢，首節靠著林文佑與黃鈴娟接連搶分，打出一波13比2的開局。第2節火力進一步升溫，單節打出34對5的猛烈攻勢，半場以63比19遙遙領先。

進入下半場，團隊節奏依舊流暢，第3節結束前就逼近百分大關，最終以122比38大勝對手84分，毫無懸念收下首勝。

中華隊此戰團隊命中率高達58%，三分球44投22中，展現極高外線效率。全隊有7人得分上雙，除了黃鈴娟18分外，陳薇安拿下15分，林文佑與林育庭各進帳14分。