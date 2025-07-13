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謝淑薇今晚拚第10座大滿貫金盃　O妹有望成她第6位冠軍拍檔

▲▼溫網，謝淑薇與「O妹」奧絲塔朋科。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇將挑戰第10座大滿貫冠軍，今晚溫網女雙決賽登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇今晚將再次站上大滿貫決賽舞台，與「O妹」奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko）攜手力拚溫網女雙冠軍，尋求個人生涯第10座大滿貫金盃，也希望繼續擦亮「百搭天后」的封號，「O妹」有望成為她第6位大滿貫冠軍拍檔。

39歲的謝淑薇至今寶刀未老，她的球風刁鑽，雙打實力更是頂尖，生涯囊括7座大滿貫女雙金盃、2座混雙冠軍，且是與5位不同的搭檔完成如此的成就。她過去4度在草地大滿貫封后（2013、2019、2021、2023），今年搭檔拉脫維亞好手「O妹」奧絲塔朋科，兩人一路挺進女雙冠軍戰。

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▲▼溫網，謝淑薇與「O妹」奧絲塔朋科。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧絲塔朋科有望成為謝淑薇第6位冠軍拍檔。（圖／達志影像／美聯社）

謝淑薇和「O妹」預計今晚8點登上中央球場，對決第8種子比利時名將梅騰絲（Elise Mertens）、俄羅斯好手庫德梅託娃（Veronika Kudermetova），其中梅騰絲是謝淑薇的前搭檔，兩人曾聯手奪下2021年溫網及2024年澳網女雙冠軍。

謝淑薇過往在大滿貫的冠軍搭檔包括彭帥、史翠可娃（Barbora Strycova）、梅騰絲、王欣瑜和傑林斯基（Jan Zielinski），展現無與倫比的適配能力，若今晚順利封后，奧絲塔朋科將成為她第6位冠軍拍檔，也是第4位溫網冠軍搭檔。

關鍵字： 網球溫網謝淑薇Jeļena Ostapenko

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