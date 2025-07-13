限時合作？勇士將續約庫明加　雙方共識2026交易截止日前分手

▲勇士陣中目前僅9人有保障合約，庫明加續約後將成靈活交易拼圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）預計將與球隊完成續約，但這段「再續前緣」的背後，卻藏著雙方心照不宣的「分手」時限。根據NBA記者西格爾（Brett Siegel）的報導，雙方的共識是最遲在2026年2月交易截止日前分道揚鑣，這筆合約更像是「限時合作」。

西格爾指出，這份合約只是為了暫時解套雙方休賽季的膠著局面。勇士在市場上沒能找到滿意的「先簽後換」方案，成為受限自由球員的庫明加也未能覓得理想新東家。包括國王、熱火、籃網、爵士與黃蜂等隊都曾傳出對他有興趣，但受限於薪資空間與人手配置，交易最終未能成局。

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▲庫明加季後賽曾接管進攻重任，展現潛力，仍無法改變被視為交易籌碼的現實。（圖／達志影像／美聯社）

勇士原本想利用庫明加作為高價值籌碼換取年輕戰力或選秀資產，但市場未如預期熱絡。目前球隊僅有9位球員握有保障合約，離第一層豪華稅門檻尚有2500萬美元空間，庫明加的續約將是接下來補強運作的關鍵。

這段短期合作的最大意義，是讓庫明加在新賽季穩定上場、重建交易價值，同時勇士也能在2026年2月把他的完整薪資納入打包交易，不再受限於先簽後換50%薪資計入規則。

▲勇士老闆拉卡柏與總管小鄧利維仍肯定庫明加成長，但最終決策關鍵在於交易價值與操作時機。（圖／達志影像／美聯社）

儘管勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）與總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）皆曾肯定庫明加在柯瑞（Stephen Curry）季後賽缺陣期間的成長與貢獻，但球隊真正的目標，是運用他作為靈活籌碼進行大規模補強。

勇士目前仍持續在自由市場觀望，傳出有意網羅恢復自由身的39歲冠軍中鋒霍佛德（Al Horford）、上季才短暫來到灣區的後場防守悍將梅爾頓（De’Anthony Melton）與小柯瑞（Seth Curry）等老將，甚至可能考慮讓西蒙斯（Ben Simmons）低價加盟。