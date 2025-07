狀元弗拉格猛砍31分秀驚天灌籃　自嘲罰球太爛「媽媽不太開心」

FLAGG GOES UP AND GETS THE LOB ????



He's got 18 points in Vegas action on ESPN! pic.twitter.com/jmlrvgt4U6 — NBA (@NBA) July 12, 2025

記者游郁香/綜合報導

獨行俠天才狀元弗拉格(Cooper Flagg)在夏季聯賽第2戰強勢反彈,面對榜眼哈波(Dylan Harper)領軍的馬刺,單場20投10中猛砍31分、4籃板,還與隊友聯手上演「空中接力」灌籃,達拉斯板凳席全起立替他喝采;美中不足的是,13罰僅8中,他賽後幽默表示,「我媽應該不太開心。」

COOPER FLAGG DOWN THE LANE WITH FORCE ???? pic.twitter.com/XRjyPKyjyO — NBA (@NBA) July 12, 2025

年僅18歲的弗拉格被譽為世代天才,從還未投入NBA選秀就引起極大關注,他日前迎來夏季聯賽首秀,面對湖人21投5中僅拿10分,他自評可能是「生涯最糟糕的一戰」。不過他很快在今日出戰馬刺的比賽雪恥,整場21投10中、三分球9投3中,半場就斬獲15分,單節曾帶隊從雙位數落後追上。

▲弗拉格在夏季聯賽第2戰火力全開轟下31分。(圖/達志影像/美聯社)

弗拉格還在第3節與隊友南哈德(Ryan Nembhard)攜手上演「空中接力」灌籃,展現驚人運動能力。但馬刺第3節一度將分差擴大至12分,並帶著10分領先進入末節,弗拉格則在節末再次上演單手爆扣,持續提振士氣。可惜這次沒有複製逆轉戲碼,馬刺在第4節開局打出12比6攻勢,最多領先來到16分,獨行俠最終以69比76落敗。

弗拉格整場主宰進攻節奏,還在第4節命中高難度三分球,差點「隔扣」奧西弗(Osayi Osifo),讓場邊觀眾驚呼連連。

Cooper Flagg nearly finishes the nasty powerful dunk, as he gets fouled (with replays) pic.twitter.com/CbEcoSt3LI — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) July 12, 2025

「就是相信所有訓練成果。」弗拉格賽後笑說,「今天有更積極地製造犯規,但還是錯失了一堆罰球,我知道我媽應該不太開心。」

這場新科狀元與榜眼的正面對決備受矚目,哈波此役也繳出16分、6籃板,但整體而言,弗拉格更勝一籌。

▲整場13罰僅8中,弗拉格賽後笑說「我媽應該不太開心」。(圖/達志影像/美聯社)