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狀元弗拉格猛砍31分秀驚天灌籃　自嘲罰球太爛「媽媽不太開心」

記者游郁香／綜合報導

獨行俠天才狀元弗拉格（Cooper Flagg）在夏季聯賽第2戰強勢反彈，面對榜眼哈波（Dylan Harper）領軍的馬刺，單場20投10中猛砍31分、4籃板，還與隊友聯手上演「空中接力」灌籃，達拉斯板凳席全起立替他喝采；美中不足的是，13罰僅8中，他賽後幽默表示，「我媽應該不太開心。」

年僅18歲的弗拉格被譽為世代天才，從還未投入NBA選秀就引起極大關注，他日前迎來夏季聯賽首秀，面對湖人21投5中僅拿10分，他自評可能是「生涯最糟糕的一戰」。不過他很快在今日出戰馬刺的比賽雪恥，整場21投10中、三分球9投3中，半場就斬獲15分，單節曾帶隊從雙位數落後追上。

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▲▼新科NBA狀元弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗拉格在夏季聯賽第2戰火力全開轟下31分。（圖／達志影像／美聯社）

弗拉格還在第3節與隊友南哈德（Ryan Nembhard）攜手上演「空中接力」灌籃，展現驚人運動能力。但馬刺第3節一度將分差擴大至12分，並帶著10分領先進入末節，弗拉格則在節末再次上演單手爆扣，持續提振士氣。可惜這次沒有複製逆轉戲碼，馬刺在第4節開局打出12比6攻勢，最多領先來到16分，獨行俠最終以69比76落敗。

弗拉格整場主宰進攻節奏，還在第4節命中高難度三分球，差點「隔扣」奧西弗（Osayi Osifo），讓場邊觀眾驚呼連連。

「就是相信所有訓練成果。」弗拉格賽後笑說，「今天有更積極地製造犯規，但還是錯失了一堆罰球，我知道我媽應該不太開心。」

這場新科狀元與榜眼的正面對決備受矚目，哈波此役也繳出16分、6籃板，但整體而言，弗拉格更勝一籌。

▲▼新科NBA狀元弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲整場13罰僅8中，弗拉格賽後笑說「我媽應該不太開心」。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA達拉斯獨行俠Cooper Flagg

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