溫網114年首見！斯威雅蒂「雙蛋」封后　對手愣住賽後痛哭

記者游郁香/綜合報導

24歲的波蘭前球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)在2025年溫網女單決賽中,僅耗時57分鐘,就以驚人的兩個6比0橫掃美國選手阿妮西莫娃(Amanda Anisimova),贏得個人第6座大滿貫冠軍。這除了是斯威雅蒂生涯首度在草地大滿貫封后,賞給對手「雙蛋」更是溫網114年來首見的紀錄。

▲溫網女單決賽,斯威雅蒂「雙蛋」封后。(圖/達志影像/美聯社,下同)

斯威雅蒂成為史上第3位在大滿貫決賽以「雙蛋比數」奪冠的女子球員,在公開賽年代則是第2場,前一次是1988年的法網,由德國傳奇葛拉芙(Steffi Graf)擊敗茲維雷娃(Natasha Zvereva);在溫網賽史則要追溯至1911年,114年來頭一遭。

24歲的斯威雅蒂也成為第1位在草地、紅土、硬地都封后的現役女子選手。她賽後直呼,「這真的太超現實了。這座冠軍我甚至從沒夢想過,因為它看起來太遙不可及了。」她過去從未闖過溫網8強,卻在本屆賽會以僅掉1盤、失6個發球局,一路強勢奪冠。

這是斯威雅蒂自2024年法網後的首冠,也終結她15站WTA主賽事「無冠」的低潮。她透露近期更換了教練團、經歷禁賽風波後重新出發,法網意外落敗後更有時間備戰草地,「終於沒有人告訴我要贏所有比賽了,所以來這裡,我可以專注在自我成長、精進球技,而不是每個人都只要求我贏,彷彿除了冠軍什麼都不算數。」

斯威雅蒂的數據極為驚人,本場比賽是她第120場大滿貫賽事,卻已累積100勝,成為繼2004年美網的小威廉絲(Serena Williams)後,最快達陣的女子球員(小威116場)。

