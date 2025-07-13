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溫網114年首見！斯威雅蒂「雙蛋」封后　對手愣住賽後痛哭

記者游郁香／綜合報導

24歲的波蘭前球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）在2025年溫網女單決賽中，僅耗時57分鐘，就以驚人的兩個6比0橫掃美國選手阿妮西莫娃（Amanda Anisimova），贏得個人第6座大滿貫冠軍。這除了是斯威雅蒂生涯首度在草地大滿貫封后，賞給對手「雙蛋」更是溫網114年來首見的紀錄。

▲▼溫網女單決賽，斯威雅蒂「雙蛋」封后。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫網女單決賽，斯威雅蒂「雙蛋」封后。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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斯威雅蒂成為史上第3位在大滿貫決賽以「雙蛋比數」奪冠的女子球員，在公開賽年代則是第2場，前一次是1988年的法網，由德國傳奇葛拉芙（Steffi Graf）擊敗茲維雷娃（Natasha Zvereva）；在溫網賽史則要追溯至1911年，114年來頭一遭。

24歲的斯威雅蒂也成為第1位在草地、紅土、硬地都封后的現役女子選手。她賽後直呼，「這真的太超現實了。這座冠軍我甚至從沒夢想過，因為它看起來太遙不可及了。」她過去從未闖過溫網8強，卻在本屆賽會以僅掉1盤、失6個發球局，一路強勢奪冠。

▲▼溫網女單決賽，斯威雅蒂「雙蛋」封后。（圖／達志影像／美聯社）

這是斯威雅蒂自2024年法網後的首冠，也終結她15站WTA主賽事「無冠」的低潮。她透露近期更換了教練團、經歷禁賽風波後重新出發，法網意外落敗後更有時間備戰草地，「終於沒有人告訴我要贏所有比賽了，所以來這裡，我可以專注在自我成長、精進球技，而不是每個人都只要求我贏，彷彿除了冠軍什麼都不算數。」

斯威雅蒂的數據極為驚人，本場比賽是她第120場大滿貫賽事，卻已累積100勝，成為繼2004年美網的小威廉絲（Serena Williams）後，最快達陣的女子球員（小威116場）。

對手阿妮西莫娃表示，斯威雅蒂從開賽就打得非常、非常好，「我當下真的有點愣住，或許過去兩周有些疲累。她讓比賽變得非常困難……她是不可思議的球員，這場勝利她當之無愧。」

阿妮西莫娃賽後致詞感謝到場觀戰的母親時忍不住落淚，全場觀眾拍手替她打氣，「各位對不起，讓我再講幾句……我媽媽是我認識最無私的人。她為了讓我走到今天，付出了一切。謝謝妳今天在這裡，也打破了『飛過來會帶衰』的迷信，哈哈，今天的輸球絕對不是妳的錯。我真的很開心可以和妳一起分享這個時刻，讓妳親眼見證。」

「我知道妳現在已經不常能現場看我比賽了，因為妳一直為我和妹妹做這麼多，妳總是如此。我真的好愛妳。」阿妮西莫娃感性說道。

▲▼溫網女單決賽，斯威雅蒂「雙蛋」封后。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 網球WTAIga SwiatekAmanda Anisimova

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