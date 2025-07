范國宸開轟找回過去的自己！Driveline教練看好打出生涯最佳賽季

范國宸 (Kuo-Chen Fan) came into Driveline this past offseason and brought back a familiar version of himself to the @CPBL . Here's a short thread on how and a video of his walk-off bomb from last night. pic.twitter.com/wcc5VOEdFQ

記者王真魚/新北報導

富邦悍將范國宸昨役以再見兩分砲一棒定江山,去年季後前往美國亞利桑那知名訓練中心Driveline Baseball運科訓練展現成果,Driveline的打擊教練博耶(Elijah Boyer)也特別透過社群平台分享范國宸這發生涯首轟。

博耶(Elijah Boyer)在社群平台上分享范國宸去年接受科學化訓練,從打擊動作到重量訓練都進行全面調整。他的主要目標是強化體能,讓揮棒速度更快、軌跡更流暢。

技術層面專注2大項,包括改善擊球瞬間的臀部帶動,以及減少揮棒過程中的側彎角度。博耶列出數據表示,這些調整直接強化了他對拉打方向球的飛行效率與擊球品質。

體能訓練方面,博耶則指出,訓練初期的重點是建立身體負荷能力與穩定輸出,以複合式訓練為主軸。范國宸在各項數據複測中展現出明顯進步,特別是在瞬間肌力與相對肌力的提升上,為回到中職後的表現奠定良好基礎。

博耶表示,范國宸今年繳出生涯最高的OPS,「今年31歲的他,更有望打出生涯最佳賽季。」

2024 vs 2025



He is posting the highest OPS of his career (beat last year by 100 points).



His main goal was to get strong and swing the bat faster with an improved path. pic.twitter.com/XSp0JMxuxh