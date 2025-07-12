運動雲

>

范國宸開轟找回過去的自己！Driveline教練看好打出生涯最佳賽季

記者王真魚／新北報導

富邦悍將范國宸昨役以再見兩分砲一棒定江山，去年季後前往美國亞利桑那知名訓練中心Driveline Baseball運科訓練展現成果，Driveline的打擊教練博耶（Elijah Boyer）也特別透過社群平台分享范國宸這發生涯首轟。

博耶（Elijah Boyer）在社群平台上分享范國宸去年接受科學化訓練，從打擊動作到重量訓練都進行全面調整。他的主要目標是強化體能，讓揮棒速度更快、軌跡更流暢。

技術層面專注2大項，包括改善擊球瞬間的臀部帶動，以及減少揮棒過程中的側彎角度。博耶列出數據表示，這些調整直接強化了他對拉打方向球的飛行效率與擊球品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

體能訓練方面，博耶則指出，訓練初期的重點是建立身體負荷能力與穩定輸出，以複合式訓練為主軸。范國宸在各項數據複測中展現出明顯進步，特別是在瞬間肌力與相對肌力的提升上，為回到中職後的表現奠定良好基礎。

博耶表示，范國宸今年繳出生涯最高的OPS，「今年31歲的他，更有望打出生涯最佳賽季。」

范國宸坦言，剛開始接觸新的訓練方式確實有不少挑戰，要把學到的東西真的帶進比賽，還是需要很多時間調整，並透過實戰磨合。

他認為，揮棒速度的提升是最有感的改變，但不是完全照著訓練模式套用，還需要融合自己的身體節奏，最重要是能夠運用在場上。

昨天擊出生涯首發全壘打，范國宸收到博耶的祝賀，也透露平常都有透過訊息保持聯繫，教練告訴他繼續保持，「記住好的感覺，訓練上也會持續做一樣的東西。」

范國宸近期手感回溫，展現出更穩定的出棒節奏與擊球延伸感。本季至今已擊出7轟。賽後還情緒高昂地一把抱住總教練陳金鋒，他笑說，「我每個人都抱很用力啦！太開心了。」

至於陳金鋒則淡定回應，並沒有被突如其來的擁抱嚇到，「球隊在落後能夠贏球的時候，當然都會很亢奮，他又滿大隻的（笑）。」

▲▼ 范國宸再見全壘打 。（圖／富邦悍將提供）

范國宸再見全壘打 。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 范國宸富邦悍將Driveline全壘打教練

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟莎菈教練講台語「卡緊欸啦！」成話題　賣萌回眸一笑超圈粉

兄弟莎菈教練講台語「卡緊欸啦！」成話題　賣萌回眸一笑超圈粉

大谷翔平炸裂！把球轟進「巨人特產」成日本第一人

大谷翔平炸裂！把球轟進「巨人特產」成日本第一人

只為讓大谷投球？美媒轟道奇「搞牛棚日拖垮全隊」：他去年沒投也奪冠

只為讓大谷投球？美媒轟道奇「搞牛棚日拖垮全隊」：他去年沒投也奪冠

恨帥潮！洪總私服穿搭被讚爆　害羞笑回：我都歐吉桑了

恨帥潮！洪總私服穿搭被讚爆　害羞笑回：我都歐吉桑了

勇士再度考慮網羅詹皇　騎士歡迎他「回家」但有一大前提

勇士再度考慮網羅詹皇　騎士歡迎他「回家」但有一大前提

亞錦賽中華隊預賽與韓國同組　日本培訓名單「中華隊剋星」入列

亞錦賽中華隊預賽與韓國同組　日本培訓名單「中華隊剋星」入列

謝淑薇晉溫網女雙冠軍戰　拚生涯第10座大滿貫金盃

謝淑薇晉溫網女雙冠軍戰　拚生涯第10座大滿貫金盃

快訊／鏖戰62分鐘不敵張本智和　林昀儒美國大滿貫賽無緣4強

快訊／鏖戰62分鐘不敵張本智和　林昀儒美國大滿貫賽無緣4強

希望不是溫網最後一戰　38歲喬科維奇認老了：現實狠狠打擊我

希望不是溫網最後一戰　38歲喬科維奇認老了：現實狠狠打擊我

柯瑞談退休「兩年」成關鍵時間點　疑確認勇士將簽下霍佛德

柯瑞談退休「兩年」成關鍵時間點　疑確認勇士將簽下霍佛德

【漏電奪命】養豬場豬隻觸電尖吼全倒下！ 在場人嚇瘋 #嘉義

熱門新聞

兄弟莎菈教練講台語「卡緊欸啦！」成話題　賣萌回眸一笑超圈粉

大谷翔平炸裂！把球轟進「巨人特產」成日本第一人

只為讓大谷投球？美媒轟道奇「搞牛棚日拖垮全隊」：他去年沒投也奪冠

恨帥潮！洪總私服穿搭被讚爆　害羞笑回：我都歐吉桑了

勇士再度考慮網羅詹皇　騎士歡迎他「回家」但有一大前提

亞錦賽中華隊預賽與韓國同組　日本培訓名單「中華隊剋星」入列

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟莎菈教練講台語「卡緊欸啦！」

2大谷把球轟進「巨人特產」成日本第一人

3美媒轟道奇為大谷牛棚日拖垮全隊！

4恨帥潮！洪總私服被讚爆：我歐吉桑

5勇士再度認真考慮網羅詹皇

最新新聞

1Driveline教練看好范國宸繳最佳賽季

2魔鷹辭退全壘打大賽：不是不想參加

3高捷移防外野也失誤　陳金鋒不苛責

4楊瀚森NBA夏聯首戰　10+4+5+3全能秀

5張育成辭退全壘打大賽　看好林智勝

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

李珠珢大爆改齊短髮亮相！　熱跳《Good Thing》辣翻全場

【李珠珢氣噗噗】密謀一起眨眼撒嬌 #南珉貞 #李雅英 馬上逃跑XD

富邦三本柱密謀一起眨眼撒嬌　姐姐們逃跑獨留李珠珢氣噗噗

【素顏也超親民】權喜原上班小跑步幫粉絲簽名XD

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

坦克車疑似衝撞桃園民宅、車輛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366