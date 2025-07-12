范國宸開轟找回過去的自己！Driveline教練看好打出生涯最佳賽季

范國宸 (Kuo-Chen Fan) came into Driveline this past offseason and brought back a familiar version of himself to the @CPBL .



Here's a short thread on how and a video of his walk-off bomb from last night. pic.twitter.com/wcc5VOEdFQ — Elijah Boyer (@Elijah_Boyer7) July 11, 2025

記者王真魚／新北報導

富邦悍將范國宸昨役以再見兩分砲一棒定江山，去年季後前往美國亞利桑那知名訓練中心Driveline Baseball運科訓練展現成果，Driveline的打擊教練博耶（Elijah Boyer）也特別透過社群平台分享范國宸這發生涯首轟。

博耶（Elijah Boyer）在社群平台上分享范國宸去年接受科學化訓練，從打擊動作到重量訓練都進行全面調整。他的主要目標是強化體能，讓揮棒速度更快、軌跡更流暢。

技術層面專注2大項，包括改善擊球瞬間的臀部帶動，以及減少揮棒過程中的側彎角度。博耶列出數據表示，這些調整直接強化了他對拉打方向球的飛行效率與擊球品質。

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體能訓練方面，博耶則指出，訓練初期的重點是建立身體負荷能力與穩定輸出，以複合式訓練為主軸。范國宸在各項數據複測中展現出明顯進步，特別是在瞬間肌力與相對肌力的提升上，為回到中職後的表現奠定良好基礎。

博耶表示，范國宸今年繳出生涯最高的OPS，「今年31歲的他，更有望打出生涯最佳賽季。」

2024 vs 2025



He is posting the highest OPS of his career (beat last year by 100 points).



His main goal was to get strong and swing the bat faster with an improved path. pic.twitter.com/XSp0JMxuxh — Elijah Boyer (@Elijah_Boyer7) July 11, 2025

范國宸坦言，剛開始接觸新的訓練方式確實有不少挑戰，要把學到的東西真的帶進比賽，還是需要很多時間調整，並透過實戰磨合。

他認為，揮棒速度的提升是最有感的改變，但不是完全照著訓練模式套用，還需要融合自己的身體節奏，最重要是能夠運用在場上。

昨天擊出生涯首發全壘打，范國宸收到博耶的祝賀，也透露平常都有透過訊息保持聯繫，教練告訴他繼續保持，「記住好的感覺，訓練上也會持續做一樣的東西。」

范國宸近期手感回溫，展現出更穩定的出棒節奏與擊球延伸感。本季至今已擊出7轟。賽後還情緒高昂地一把抱住總教練陳金鋒，他笑說，「我每個人都抱很用力啦！太開心了。」

至於陳金鋒則淡定回應，並沒有被突如其來的擁抱嚇到，「球隊在落後能夠贏球的時候，當然都會很亢奮，他又滿大隻的（笑）。」

▲范國宸再見全壘打 。（圖／富邦悍將提供）