大谷翔平轟本季第32彈仍難救主　道奇陷入8年來最慘7連敗

▲大谷翔平以約170.6公里初速、125公尺飛行距離轟出全壘打，成首位將球擊入麥考維灣（McCovey Cove）的日本選手。 （圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊今日作客舊金山，迎戰同區勁敵巨人隊，展開明星賽前最後一個系列賽。大谷翔平在第3局敲出本季第32支全壘打，為球隊短暫逆轉戰局，但最終道奇仍以7比8落敗，苦吞7連敗，寫下自2017年9月以來最長連敗紀錄。

大谷翔平此戰在3局上，面對巨人隊王牌投手韋伯（Logan Webb），逮中第一球卡特球，一棒將球轟入右外野場外的麥考維灣（McCovey Cove），擊出震撼全場的逆轉兩分砲，幫助球隊以2比1領先。這一擊也是他個人本季第32轟，打擊火力依舊強勁。

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然而道奇投手群表現不穩。先發右投梅伊（Dustin May）在第4局出現亂流，接連送出四壞球後，被李政厚擊出關鍵的2分三壘安打，讓巨人隊以3比2再度超前。第5局，梅又被史密斯 (Dominic Smith)轟出陽春砲等，失掉5分後提前退場。中繼左投班達（Anthony Banda）也無法止血，被擊出兩支安打，再失2分，道奇在中場時以2比8大幅落後。

儘管道奇隊展開反攻，第6局靠康佛托（Michael Conforto）的兩分砲與連續長打追回4分，第7局又由史密斯（ Will Smith）打出適時安打，追成7比8僅差1分，但最終仍無力回天。

這場敗仗使道奇自2017年9月以來，首度吞下7連敗，也讓球隊在明星賽前氣勢陷入低潮。

大谷翔平此戰繳出4打數1安打、1支全壘打、2打點、1得分與1次保送的表現，賽後打擊率為.278，累計32轟、60打點，OPS高達.997。在國聯全壘打榜上，僅落後費城人隊的舒瓦伯（Kyle Schwarber）2支全壘打。