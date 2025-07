大谷翔平轟本季第32彈仍難救主　道奇陷入8年來最慘7連敗

▲大谷翔平以約170.6公里初速、125公尺飛行距離轟出全壘打,成首位將球擊入麥考維灣(McCovey Cove)的日本選手。 (圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯道奇隊今日作客舊金山,迎戰同區勁敵巨人隊,展開明星賽前最後一個系列賽。大谷翔平在第3局敲出本季第32支全壘打,為球隊短暫逆轉戰局,但最終道奇仍以7比8落敗,苦吞7連敗,寫下自2017年9月以來最長連敗紀錄。

大谷翔平此戰在3局上,面對巨人隊王牌投手韋伯(Logan Webb),逮中第一球卡特球,一棒將球轟入右外野場外的麥考維灣(McCovey Cove),擊出震撼全場的逆轉兩分砲,幫助球隊以2比1領先。這一擊也是他個人本季第32轟,打擊火力依舊強勁。

然而道奇投手群表現不穩。先發右投梅伊(Dustin May)在第4局出現亂流,接連送出四壞球後,被李政厚擊出關鍵的2分三壘安打,讓巨人隊以3比2再度超前。第5局,梅又被史密斯 (Dominic Smith)轟出陽春砲等,失掉5分後提前退場。中繼左投班達(Anthony Banda)也無法止血,被擊出兩支安打,再失2分,道奇在中場時以2比8大幅落後。

儘管道奇隊展開反攻,第6局靠康佛托(Michael Conforto)的兩分砲與連續長打追回4分,第7局又由史密斯( Will Smith)打出適時安打,追成7比8僅差1分,但最終仍無力回天。

這場敗仗使道奇自2017年9月以來,首度吞下7連敗,也讓球隊在明星賽前氣勢陷入低潮。

大谷翔平此戰繳出4打數1安打、1支全壘打、2打點、1得分與1次保送的表現,賽後打擊率為.278,累計32轟、60打點,OPS高達.997。在國聯全壘打榜上,僅落後費城人隊的舒瓦伯(Kyle Schwarber)2支全壘打。

