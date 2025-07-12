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李政厚有望首次對決投手大谷！韓媒憂心：本來就已經低潮了……

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊球星大谷翔平將在明星賽前最後一個系列戰、客場面對舊金山巨人第二戰中擔任先發投手，這將是他自恢復「二刀流」以來的第5次登板。而這場關鍵戰役不僅關係國聯西區龍頭之爭，還有另一焦點——來自韓國的李政厚，預計將首次與「投手大谷」正面對決。

韓國媒體《朝鮮體育》於7月11日特別撰文預測這場中韓焦點對決。報導指出，李政厚在大聯盟的第2年賽季開局表現不俗，一度打擊率超過三成，但進入夏季後陷入低潮，目前打擊率下滑至2成4左右。該媒體直言，李政厚如今打擊內容不佳，「擊中球心的打球減少，揮空次數增多」，因此對上火力全開的大谷，情緒相當複雜。

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報導預估，若大谷此役投滿3局，將有機會與排在第六或第七棒的李政厚交手一次，並強調這將是雙方在大聯盟的首次正面交鋒。 文章亦讚賞大谷近期投球內容驚人，自重返投手丘後，四縫線速球最快達101.7英里（約163.7公里），平均球速98.4英里，皆為旅美生涯新高。而他的招牌變化球——滑球與「橫掃球（Sweeper）」也更加犀利，令打者難以應對。

《朝鮮體育》感嘆，「李政厚目前已經夠低潮了，現在還要面對更強大的大谷，他真的能擊破這樣的投手嗎？」文章同時關注，這場對決將是李政厚能否在前半季尾聲找回手感、展現自我存在感的重要關鍵，「是逆轉契機，還是更深的泥沼？這一戰將是他的試煉。」

目前道奇與巨人有5場勝差，這場比賽不僅牽動排名，也成為全亞洲球迷關注的焦點戰，李政厚能否突破低潮、大谷能否持續壓制對手，備受矚目。

▲▼巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平李政厚道奇巨人中韓對決

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