球王辛納粉碎喬科維奇第25冠美夢　溫網決賽再戰小蠻牛

▲辛納直落3擊敗喬科維奇，生涯首闖溫網決賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

世界球王辛納（Jannik Sinner）在2025年溫網男單4強賽中，以6比3、6比3、6比4、直落3盤橫掃塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic），再次粉碎對方尋求第25座大滿貫金盃的美夢。辛納生涯首度闖進溫網決賽，將與西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）重演今年法網冠軍戰的戲碼。

23歲的辛納此戰僅花費1小時55分鐘就搶下決賽門票，這場勝利也讓他繼去年美網、今年澳網和法網後，連4個大滿貫賽都打進決賽。他賽後談到將再次與艾卡拉茲對決時說，「希望會是一場好比賽，就像上次一樣。我不確定會不會更精彩，因為那場真的太精彩了。」

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▲喬科維奇帶傷出戰溫網4強賽，尋求第25座大滿貫金盃再次失利。（圖／達志影像／美聯社）

兩人在今年法網決賽激戰5小時29分鐘，創下法網男單決賽史上最長的一戰，最終由艾卡拉茲在超級搶十中取勝捧起火槍手盃。「小蠻牛」在今年溫網也一路過關斬將，準決賽以6比4、5比7、6比3、7比6（6）擊敗美國好手弗里茲（Taylor Fritz），挺進生涯第3場溫網決賽。

值得一提的是，弗里茲一度在第4盤搶七握有2個盤末點，差點將比賽逼入決勝盤，但艾卡拉茲沉著應對連得4分，「我為自己在關鍵時刻能保持冷靜、清楚思考感到驕傲。」

▲艾卡拉茲力退弗里茲，將與辛納爭奪2025年溫網金盃。（圖／達志影像／美聯社）

22歲的艾卡拉茲目前在大滿貫賽決賽5戰全勝，辛納也已有3座大滿貫冠軍。兩人包辦最近7座大滿貫金盃，堪稱當今男子網壇最具統治力的新世代「雙雄」。

尋求第8座溫網冠軍、第25座大滿貫金盃失利的喬科維奇，在這場比賽中顯得步伐沉重，兩天前的「劈腿滑倒」造成他大腿拉傷，中止訓練並在比賽中接受治療。他在第3盤一度3比0領先，卻被辛納連拿6局關門，對此辛納直言，「大家都看到了，尤其第3盤他確實受傷了，情況非常艱難。」