范國宸扛生涯首發再見轟直呼像做夢：不敢相信！

記者王真魚／新北報導

富邦悍將范國宸11日對台鋼雄鷹之戰，轟出生涯首支再見全壘打，助球隊以2比1逆轉氣走對手。這一棒不僅為悍將點燃勝利歡呼，也為他自己留下難忘一夜，「真的很像做夢，尤其是在主場，全場都在為我加油！」

▲ 范國宸再見全壘打 。（圖／富邦悍將提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

談起這一轟，范國宸笑說，「沒打過再見全壘打，原來是這種感覺，真的不敢相信！」打出去瞬間，他久久蹲在本壘板沒起身。

他坦言當下內心其實有點緊張，「因為我打到的感覺不錯，但好像有點靠近線邊，就想看清楚一點。」

不過，范國宸也說，「但其實應該先跑壘啦，如果沒過，就滿尷尬的，真的有點怕界外。」

賽後隊友熱情灌頂，范國宸全身被澆得溼答答，有人問他是否感動落淚，他急忙否認，「沒哭沒哭啦！太濕了，什麼飲料都有，水啊、寶礦力啊，什麼都有，滿享受的。」

在感動擁抱總教練陳金鋒與隊友張育成後，范國宸透露張育成對他說，「打得漂亮」，但也強調張育成那一打席同樣關鍵，「2出局、對方又是終結者，他能纏鬥後打出那支安打，才能夠延續攻勢。每個人都很關鍵。」

對於該打席的策略，范國宸透露，在準備時慢慢觀察，「如果張育成上壘，對方不會用原本節奏對我，還是要把自己節奏做好，因為壘上如果沒人，他動作是開放式，壘上有人，他就是封閉式，節奏不一樣，下面準備時有先思考過。」

他也坦言，前一局錯失追平有些可惜時刻，「張育成那時也打了一支二壘安打，我想說有得點圈機會就積極攻擊，但打到的方向往人去，不過至少擊球內容不錯的。

賽後站上MVP頒獎舞台，女兒「Q妹」一起跳舞慶祝。范國宸笑說，「她好像滿想當啦啦隊，因為那個氛圍很好。所以有機會上舞台，我就會趕快問工作人員，女兒有沒有下來。」

他也笑說沒把兒子帶上台，「是因為我全身太濕了，怕小孩會感冒。」至於女兒沒有和他比愛心，「也是因為我太濕了啦！」