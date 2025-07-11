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范國宸驚天再見轟！鋒總讚打得好　曝富藍戈續投原因

記者王真魚／新北報導

富邦悍將今（11日）在新莊主場迎戰台鋼雄鷹，兩隊一路激戰至最後一刻。在前8局僅得1分落後情況下，9局下由范國宸上演英雄戲碼，轟出再見兩分砲，帶領富邦以2比1氣走台鋼。總教練陳金鋒賽後表示，對這一轟到不會感到太意外，「因為大家都有持續上壘，每個人都想幫助球隊。」

▲▼ 范國宸再見全壘打 。（圖／富邦悍將提供）

▲范國宸再見全壘打 。（圖／富邦悍將提供）

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此役前段形成投手戰，富邦先發魔力藍表現穩健，3局雖面對滿壘危機，仍靠三振與隊友申皓瑋中外野滑接脫困。5局上被台鋼陳飛霖擊出高飛犧牲打，失掉唯一1分，但全場投7局僅被敲5安，送出7次三振，表現可圈可點。

富邦進攻端雖多次上壘，卻未能突破台鋼投手群封鎖。台鋼先發艾速特主投6局無失分，張誠恩與陳柏清也成功壓制悍將打線，使比賽進入最後一局仍維持1比0。

9局上台鋼未能追加保險分，悍將把握住9局下最後機會，2出局後由張育成敲出關鍵安打，范國宸隨後轟出右外野再見全壘打，瞬間逆轉戰局，全場沸騰。

這是范國宸本季關鍵代表作之一，陳金鋒也給予高度肯定，「國宸這一支全壘打打得很好，也不會意外，因為大家都有持續在上壘，想幫助球隊。」


至於先發投手，陳金鋒直言，魔力藍表現非常好，後面續投的狀況也不錯，有把分數壓下來，他認為，守備、打擊、投手三個環節今天都有配合到，贏球的機率自然會提高。

至於9局仍選擇讓富藍戈續投，他說明，「有想過萬一追平，後面還有張奕，就是兩個投手的取捨，當下看投手教練怎麼選擇。因為比賽如果拉回來，還有張奕可以接，兩人都是能跨局的投手，無論誰先上都沒問題。」

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