溫網將誕生新后冠　斯威雅蒂與阿妮西莫娃爭奪首座玫瑰露水盤

▲波蘭前球后(Iga Swiatek)將與13號種子阿妮西莫娃(Amanda Anisimova)爭奪溫網女單冠軍。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2025溫網女單冠軍戰將迎來一場史無前例的對決,5座大滿貫冠軍得主、波蘭前世界球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)與13號種子阿妮西莫娃(Amanda Anisimova)將爭奪雙方生涯首座玫瑰露水盤,這場決賽也註定會產生一位全新草地女王。

Amanda Anisimova vs. Iga Swiatek for the Wimbledon Ladies' Singles Final



Both are looking to win their first career title at Wimbledon pic.twitter.com/7VWHVk1MN5 July 10, 2025

法網止步4強後,斯威雅蒂迎來生涯最佳的草地賽季,目前9勝1敗的她在溫網準決賽更以6比2、6比0橫掃瑞士名將班西奇(Belinda Bencic),進軍決賽。

阿妮西莫娃則在4強賽鏖戰2小時30分鐘後,以6比4、4比6、6比4力退世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka),完成職業生涯最重要一勝;這是公開賽年代以來,第3次有2位從未在WTA巡迴賽交手的球員會師溫網女單決賽,令這場對決更具戲劇性。

Iga Świątek is not messing around.



Her controlled, clinical aggression on both serve and return that has defined her tennis was on full display Thursday.



As a result, she's moving into her first Wimbledon final to set up a meeting with Amanda Anisimova. pic.twitter.com/kUrd5AIK06 — The Athletic (@TheAthletic) July 10, 2025

24歲的斯威雅蒂成為自2006年海寧(Justine Henin)後,最年輕達成進入6屆大滿貫決賽的球員(24歲30天);此外她也是自2003年海寧後,首位在3大場地都打進大滿貫決賽的女將。

除此之外,斯威雅蒂目前連4年該年度都至少打進1次大滿貫決賽,上一位達成此壯舉的是日本好手大坂直美(2018至2021)。

「網球總是帶給我驚喜,」斯威雅蒂在場邊受訪時坦言,「說實話,我從沒想過能打進這場決賽。」

「說真的,如果你沒贏法網,又有多點練習時間,草地其實比較好打,」斯威雅蒂接著說,「但如果我剛贏法網,一來這裡大家就給我超高期待,那就難了。」

Iga Swiatek on Amanda Anisimova’s journey since taking a mental health break from tennis, ‘Anybody who struggles and gets back at a better level deserves a lot of respect’



Iga: “I haven’t followed her previous matches. Today I followed because I was playing after. I didn’t watch… pic.twitter.com/eS6YKhRELM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 10, 2025

在教練費塞特(Wim Fissette)建議下,斯威雅蒂在草地的發球與接發更具侵略性,不再依賴長拍回合,而是力求兩三拍結束戰鬥,斯威雅蒂本屆溫網一發得分率高達78%,為所有晉級次輪選手中最高。

阿妮西莫娃在4強對陣莎芭蓮卡時,一度在決勝盤取得4比1領先,但隨後遭世界球后追至4比5,最終阿妮西莫娃以一記穿越正拍致勝球兌現第4個賽末點,拿下勝利。

「第3盤我知道自己必須全力出擊,」阿妮西莫娃賽後說,「她的狀態越來越好,我必須拿出全部實力才行。」

莎巴蓮卡賽後也表示:「她今天更有膽識,也更積極進攻,我只是想撐過每一拍,她卻一舉進攻到底。」

Amanda Anisimova says Iga Swiatek has been an inspiration to her:



“Iga is such an unbelievable player. She’s also been an inspiration to me. Her work ethic and all of her achievements have been really inspiring. I’m sure it’ll be an amazing match again. Getting to compete… pic.twitter.com/txsjnBz4Tb — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 10, 2025

這場勝利讓阿妮西莫娃對世界第一的戰績來到6勝3敗,也是她今年擊敗的第2位Top10球員;值得注意的是,今年她在搶下首盤後保持28戰全勝,若想擊敗斯威雅蒂,她勢必得從開局就施壓。