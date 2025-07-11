「嘿，是你！」魔鷹差點沒認出鄭浩均　下一打席回應查克拉暗號

▲ 魔鷹 。（圖／記者王真魚攝、截自CPBL.TV）

記者王真魚／新北報導

台鋼雄鷹洋砲魔鷹今日受訪時談到與中信兄弟「美美」鄭浩均之間的「查克拉暗號」，笑說一開始沒認出他，「下一打席敲安後到三壘才發現，『嘿，是你！』。」

原來早在上半季最後一戰結束後，兩人在球員通道相遇，鄭浩均主動攀談並表示自己也是《火影忍者》的忠實粉絲，兩人一拍即合。

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「他跟我說，他也很喜歡火影忍者，還問我說，下一場比賽如果三振我，可不可以比個『結印』動作慶祝一下。」魔鷹笑著回憶當時情景，「我說當然可以啊！棒球就是要享受比賽。」

到了對決當天，魔鷹坦言自己一時忘記這項約定，首打席遭鄭浩均三振後還未察覺。在下一打席，他掃出一支二壘安打，隨後推進到三壘時才忽然認出，投手丘上的鄭浩均，「我一看到他就想起來——『嘿，是你！』我當下就立刻做出手勢。」

魔鷹驚訝又開心，兩人透過火影暗號相認。但他也強調，棒球是一項嚴肅的比賽，彼此都是在尊重比賽的前提下，享受這些有趣的互動，「我們都很尊重比賽、保持尊重態度做這些事。

他也大方稱讚鄭浩均，「我知道他以前在美國打過球，真的是一個很外向、很好相處的球員。」

被問到即將到來的明星賽，是否還會準備更多《火影忍者》彩蛋，魔鷹笑回，「有可能，或許喔！」