道奇左投史奈爾1A復出　2局4K無失分！有望7月底回大聯盟

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇左投史奈爾(Blake Snell)今(11)日在1A完成首場復健賽,主投2局無失分,送出4次三振,僅被敲1安打、無保送,31球中有23球是好球。

史奈爾本季僅於當地時間3月27日及4月2日先發2場,就因左肩發炎被放進傷兵名單,他原在4月6日展開傳接球復健,卻在首度牛棚練投後再度被迫關機,直到5月底才恢復「無痛」傳接球。

▲史奈爾開始進行復健賽。(圖/達志影像/美聯社)

「我現在只專注在讓身體協調、動作一致,手臂能在正確軌道上。」史奈爾談到近期復健賽目標,「投球時保持健康,重複出手動作、不過度用力,就這樣而已,試著掌握自己的投球機制。」

談到長時間缺席,史奈爾坦言心理層面不易,「看著比賽,知道自己完全沒辦法上場,那真的很難受,還要當個好隊友,為兄弟們感到開心。說實話,受傷的人就是局外人,這就是現實,不過當你知道自己越來越接近(回歸),就會非常期待能真正做點什麼幫助球隊。」

Blake Snell finished his first inning of his rehab stint with @RCQuakes striking out one and inducing 2 ground balls @SportingTrib #Dodgers pic.twitter.com/cvd2EiiudN