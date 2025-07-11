道奇左投史奈爾1A復出　2局4K無失分！有望7月底回大聯盟

Blake Snell is COMING pic.twitter.com/omPT670HbB — Nate (@dodgernate) July 11, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇左投史奈爾（Blake Snell）今（11）日在1A完成首場復健賽，主投2局無失分，送出4次三振，僅被敲1安打、無保送，31球中有23球是好球。

史奈爾本季僅於當地時間3月27日及4月2日先發2場，就因左肩發炎被放進傷兵名單，他原在4月6日展開傳接球復健，卻在首度牛棚練投後再度被迫關機，直到5月底才恢復「無痛」傳接球。

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▲史奈爾開始進行復健賽。（圖／達志影像／美聯社）

「我現在只專注在讓身體協調、動作一致，手臂能在正確軌道上。」史奈爾談到近期復健賽目標，「投球時保持健康，重複出手動作、不過度用力，就這樣而已，試著掌握自己的投球機制。」

談到長時間缺席，史奈爾坦言心理層面不易，「看著比賽，知道自己完全沒辦法上場，那真的很難受，還要當個好隊友，為兄弟們感到開心。說實話，受傷的人就是局外人，這就是現實，不過當你知道自己越來越接近（回歸），就會非常期待能真正做點什麼幫助球隊。」

Blake Snell finished his first inning of his rehab stint with @RCQuakes striking out one and inducing 2 ground balls @SportingTrib #Dodgers pic.twitter.com/cvd2EiiudN — Adrian Medina (@AdrianMedina_16) July 11, 2025

道奇規劃讓史奈爾至少再進行3場復健先發，或將單場投球數拉長至約5局，與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）復健時採取相同模式，總教練羅伯斯（Dave Roberts）在密爾瓦基受訪時表示，史奈爾與崔南（Blake Treinen）將於明星賽期間前往亞利桑那新人聯盟持續出賽，避免在明星周空檔中斷，可望在7月底前回到大聯盟。

同樣在復健的崔南本周已在3A出賽，投1局，3上3下並送出2次三振。崔南自4月中因右前臂拉傷進入傷兵名單，他的歸隊可望為傷兵滿營的道奇投手陣容大大增添穩定性。