運動雲

>

道奇左投史奈爾1A復出　2局4K無失分！有望7月底回大聯盟

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇左投史奈爾（Blake Snell）今（11）日在1A完成首場復健賽，主投2局無失分，送出4次三振，僅被敲1安打、無保送，31球中有23球是好球。

史奈爾本季僅於當地時間3月27日及4月2日先發2場，就因左肩發炎被放進傷兵名單，他原在4月6日展開傳接球復健，卻在首度牛棚練投後再度被迫關機，直到5月底才恢復「無痛」傳接球。

▲▼道奇史奈爾。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲史奈爾開始進行復健賽。（圖／達志影像／美聯社）

「我現在只專注在讓身體協調、動作一致，手臂能在正確軌道上。」史奈爾談到近期復健賽目標，「投球時保持健康，重複出手動作、不過度用力，就這樣而已，試著掌握自己的投球機制。」

談到長時間缺席，史奈爾坦言心理層面不易，「看著比賽，知道自己完全沒辦法上場，那真的很難受，還要當個好隊友，為兄弟們感到開心。說實話，受傷的人就是局外人，這就是現實，不過當你知道自己越來越接近（回歸），就會非常期待能真正做點什麼幫助球隊。」

道奇規劃讓史奈爾至少再進行3場復健先發，或將單場投球數拉長至約5局，與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）復健時採取相同模式，總教練羅伯斯（Dave Roberts）在密爾瓦基受訪時表示，史奈爾與崔南（Blake Treinen）將於明星賽期間前往亞利桑那新人聯盟持續出賽，避免在明星周空檔中斷，可望在7月底前回到大聯盟。

同樣在復健的崔南本周已在3A出賽，投1局，3上3下並送出2次三振。崔南自4月中因右前臂拉傷進入傷兵名單，他的歸隊可望為傷兵滿營的道奇投手陣容大大增添穩定性。

關鍵字： MLB道奇史奈爾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！中華女籃亞洲盃陣前換帥　總教練歐森驚傳下台

震撼彈！中華女籃亞洲盃陣前換帥　總教練歐森驚傳下台

詹皇與湖人關係出現裂痕？美媒瘋狂交易構想送他到馬刺組3巨頭

詹皇與湖人關係出現裂痕？美媒瘋狂交易構想送他到馬刺組3巨頭

亞錦賽中華隊預賽與韓國同組　日本培訓名單「中華隊剋星」入列

亞錦賽中華隊預賽與韓國同組　日本培訓名單「中華隊剋星」入列

200顆鑽石、總重5克拉　林書豪獲得TPBL專屬打造MVP紀念戒

200顆鑽石、總重5克拉　林書豪獲得TPBL專屬打造MVP紀念戒

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

職籃熱潮再起／兩大聯盟拚找生力軍　味全龍有意加入TPBL

職籃熱潮再起／兩大聯盟拚找生力軍　味全龍有意加入TPBL

李珠珢生日快樂！慶生見面會20日驚喜登場　限量400席開搶

李珠珢生日快樂！慶生見面會20日驚喜登場　限量400席開搶

菅野智之走過失常兩戰「沒被打得這麼慘過」　原辰德見證勝投

菅野智之走過失常兩戰「沒被打得這麼慘過」　原辰德見證勝投

查克拉對決不是即興！鄭浩均「封印」魔鷹原來事先套招

查克拉對決不是即興！鄭浩均「封印」魔鷹原來事先套招

NBA冠軍雷霆5年近84億續約二當家　狂砸240億綁定3核心

NBA冠軍雷霆5年近84億續約二當家　狂砸240億綁定3核心

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

熱門新聞

震撼彈！中華女籃亞洲盃陣前換帥　總教練歐森驚傳下台

詹皇與湖人關係出現裂痕？美媒瘋狂交易構想送他到馬刺組3巨頭

亞錦賽中華隊預賽與韓國同組　日本培訓名單「中華隊剋星」入列

200顆鑽石、總重5克拉　林書豪獲得TPBL專屬打造MVP紀念戒

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

職籃熱潮再起／兩大聯盟拚找生力軍　味全龍有意加入TPBL

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華女籃出征亞洲盃　主帥歐森遭撤換

2美媒瘋狂交易構想送詹皇到馬刺組3巨頭

3亞錦賽中華隊預賽與韓國同組

4TPBL打造　林書豪獲5克拉紀念鑽戒

5164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻

最新新聞

1KBO前半季話題一次看！

2道奇左投史奈爾1A復出　2局4K無失分

3「字母哥」在網紅直播談未來動向！

4新人打線建功！紅襪小將聯手逆轉光芒

5雙職籃跨聯盟交易　戰神王律翔轉獵鷹

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

李珠珢大爆改齊短髮亮相！　熱跳《Good Thing》辣翻全場

李多慧應援遇球迷激動抗議　溫柔甜笑安撫：不要生氣！

【李珠珢氣噗噗】密謀一起眨眼撒嬌 #南珉貞 #李雅英 馬上逃跑XD

富邦三本柱密謀一起眨眼撒嬌　姐姐們逃跑獨留李珠珢氣噗噗

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366