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NBA冠軍雷霆5年近84億續約二當家　狂砸240億綁定3核心

▲▼雷霆威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆與二當家威廉斯完成頂薪續約，5年合約最高2.87億美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

剛贏得NBA總冠軍的雷霆，今（11）日與「二當家」威廉斯（Jalen Williams）達成5年最高可達2.87億美元（約83.9億台幣）的新秀頂薪續約。包括威廉斯在內，奧克拉荷馬今夏總計狂砸8.22億美元（約240億台幣）綁定3大核心，展示建立王朝的決心。

繼以4年2.85億美元的超級頂薪續約一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、以5年2.5億美元續留禁區未來霍姆格倫（Chet Holmgren），雷霆今日再開出5年最高可達2.87億美元的合約綁定「二當家」威廉斯，這3巨頭的合約總值高達8.22億美元。

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根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）預估，雷霆2026-27賽季球員薪資總額將達2.46億美元，超越第一與第二層門檻，但團隊帳面上仍握有高達7700萬美元的非保障合約，擁有極大靈活度，加上仍握有大量選秀權，未來空間仍充裕。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯。（圖／ 達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／ 達志影像／美聯社）

現年24歲的威廉斯本季帶傷征戰季後賽，在右手舟月韌帶完全撕裂的情況下仍堅持上場，奪冠後立即接受手術。他在總決賽期間屢屢挺身而出，G5更轟下40分，成為50年來第3年輕在總冠軍賽得分破40的球員，僅次於魔術強森（Magic Johnson）與衛斯布魯克（Russell Westbrook）。他與SGA在季後賽合計攻下1180分，也寫下NBA史上單一季後賽雙人組第4高紀錄。

威廉斯2022年首輪第12順位加盟雷霆，上季迎來生涯年，場均繳出21.6分、5.3籃板、5.1助攻，命中率達48.4%，入選年度最佳陣容與年度防守陣容。他臂展超過7呎，防守效率卓越。根據GeniusIQ統計，他在至少防守125次單打的球員中，是讓對手「每次單打得分最低」的防守者 。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯。（圖／ 達志影像／美聯社）

▲威廉斯總冠軍賽第5戰轟下40分，成為奪冠關鍵英雄之一。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA奧克拉荷馬雷霆Jalen WilliamsShai Gilgeous-Alexander

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