運動雲

>

費城人哈波單場4支長打　2013年後首度贏下舊金山系列賽

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城人強打哈波（Bryce Harper）今（10）日在客場面對巨人火力驚人，單場擊出1發全壘打與3支二壘安打，總計4支長打，率隊以13比0痛宰對手，終結過去在舊金山系列賽的頹勢。

哈波賽前打擊率僅0.249、OPS僅.782，自美國時間6月3日以來未曾開轟，並因右手腕發炎缺席了6月大部分的比賽，復出後至昨日都未敲出長打，但在今天終於全面爆發。

4局上，哈波對上韋蘭德（Justin Verlander）逮中1顆的快速球轟出左外野大牆，這是他生涯首次從韋蘭德手中開轟；接著在6局上，他擊出反方向二壘安打，並在8局上連續掃出2支二壘打，為球隊7分大局再添火力。

「我真的很棒，真的。」哈波賽後坦率表示，「我知道當我狀況好的時候，就是全大聯盟最頂尖的打者之一，今天我能把球打到反方向，如果換在別的球場可能就是3發全壘打。」

這也是哈波自去年9月10日以來首次單場3支長打，他成為本季第5位單場繳出4支長打的選手，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）賽後也直言，哈波近期擊球感覺越來越好。

▲▼費城人哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波單場擊出4支長打。（圖／達志影像／美聯社）

費城左投盧薩多（Jesús Luzardo）此役先發7局無失分、送出7次三振，幫助球隊止住日前被巨人貝利（Patrick Bailey）敲出史上罕見3分再見場內全壘打所帶來的陰霾，這也是費城人自2013年以來首度在舊金山贏得系列賽，過去僅拿下8勝27敗、勝率僅0.229。

哈波也強調，球隊正全力追趕大都會，「我們得一步步走，大都會現在也在做我們該做的事，我們沒有時間沮喪。」

若哈波能維持健康並繼續找回擊球節奏，對於上半季時好壞起伏不定的費城人打線將是最大幫助，哈波說，「心理上你必須很堅強，沒有人想待在這種狀況，必須對自己的能力保持信心，知道不要想太多，因為我的揮棒真的很棒。」

 
關鍵字： 費城人哈波巨人哈波巨人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

太陽2年42億續約當家球星布克！　刷新NBA史上單季最高薪紀錄

太陽2年42億續約當家球星布克！　刷新NBA史上單季最高薪紀錄

快訊／林昀儒、鄭怡靜捷報！　美國大滿貫賽強勢挺進混雙4強

快訊／林昀儒、鄭怡靜捷報！　美國大滿貫賽強勢挺進混雙4強

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

洋基將勒馬修DFA！兩屆打擊王恐提前告別紐約

洋基將勒馬修DFA！兩屆打擊王恐提前告別紐約

職籃熱潮再起／兩大聯盟拚找生力軍　味全成最夯黑馬

職籃熱潮再起／兩大聯盟拚找生力軍　味全成最夯黑馬

樂天桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉認操作失誤

樂天桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉認操作失誤

林昀儒、鄭怡靜收退賽禮　直接晉級美國大滿貫混雙8強

林昀儒、鄭怡靜收退賽禮　直接晉級美國大滿貫混雙8強

前NBA扣將在隊友家性侵昏睡女子　遭重判8年4個月監禁

前NBA扣將在隊友家性侵昏睡女子　遭重判8年4個月監禁

百萬象迷開搶！ 中信兄弟公布台北大巨蛋主場售票資訊

百萬象迷開搶！ 中信兄弟公布台北大巨蛋主場售票資訊

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

熱門新聞

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

太陽2年42億續約當家球星布克！　刷新NBA史上單季最高薪紀錄

快訊／林昀儒、鄭怡靜捷報！　美國大滿貫賽強勢挺進混雙4強

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

洋基將勒馬修DFA！兩屆打擊王恐提前告別紐約

職籃熱潮再起／兩大聯盟拚找生力軍　味全成最夯黑馬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻

2太陽2年42億續約當家球星布克！

3林昀儒、鄭怡靜美國大滿貫賽　勇闖混雙4強

43屆MVP約基奇告知金塊不續約

5勒馬修被DFA！洋基5年情恐畫句點

最新新聞

1TPBL打造　林書豪獲5克拉紀念鑽戒

2費城人哈波單場4支長打　擊垮巨人

3下半季已6場延賽　二軍多場被迫取消

4前大聯盟外野手轉練投手　高階1A無失分

5即／被點名首任運動部長　李洋首度現身反應曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢大爆改齊短髮亮相！　熱跳《Good Thing》辣翻全場

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

李珠珢韓國甜美應援！　露小蠻腰熱舞電翻全場

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366