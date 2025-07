費城人哈波單場4支長打　2013年後首度贏下舊金山系列賽

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城人強打哈波(Bryce Harper)今(10)日在客場面對巨人火力驚人,單場擊出1發全壘打與3支二壘安打,總計4支長打,率隊以13比0痛宰對手,終結過去在舊金山系列賽的頹勢。

哈波賽前打擊率僅0.249、OPS僅.782,自美國時間6月3日以來未曾開轟,並因右手腕發炎缺席了6月大部分的比賽,復出後至昨日都未敲出長打,但在今天終於全面爆發。

Double digits for Bryce!



Harper mashes his 10th homer of the year and first since returning from the IL pic.twitter.com/Ui7UK55UVa