費城人哈波單場4支長打　2013年後首度贏下舊金山系列賽

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城人強打哈波（Bryce Harper）今（10）日在客場面對巨人火力驚人，單場擊出1發全壘打與3支二壘安打，總計4支長打，率隊以13比0痛宰對手，終結過去在舊金山系列賽的頹勢。

哈波賽前打擊率僅0.249、OPS僅.782，自美國時間6月3日以來未曾開轟，並因右手腕發炎缺席了6月大部分的比賽，復出後至昨日都未敲出長打，但在今天終於全面爆發。

Double digits for Bryce!



Harper mashes his 10th homer of the year and first since returning from the IL pic.twitter.com/Ui7UK55UVa [廣告]請繼續往下閱讀... July 9, 2025

4局上，哈波對上韋蘭德（Justin Verlander）逮中1顆的快速球轟出左外野大牆，這是他生涯首次從韋蘭德手中開轟；接著在6局上，他擊出反方向二壘安打，並在8局上連續掃出2支二壘打，為球隊7分大局再添火力。

BRYCE HARPER



FOUR EXTRA BASE HITS IN ONE GAME



UNBELIEVABLE!!!! pic.twitter.com/LckXlTzZ9U — Philly Sports Sufferer (@mccrystal_alex) July 9, 2025

「我真的很棒，真的。」哈波賽後坦率表示，「我知道當我狀況好的時候，就是全大聯盟最頂尖的打者之一，今天我能把球打到反方向，如果換在別的球場可能就是3發全壘打。」

這也是哈波自去年9月10日以來首次單場3支長打，他成為本季第5位單場繳出4支長打的選手，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）賽後也直言，哈波近期擊球感覺越來越好。

▲哈波單場擊出4支長打。（圖／達志影像／美聯社）

費城左投盧薩多（Jesús Luzardo）此役先發7局無失分、送出7次三振，幫助球隊止住日前被巨人貝利（Patrick Bailey）敲出史上罕見3分再見場內全壘打所帶來的陰霾，這也是費城人自2013年以來首度在舊金山贏得系列賽，過去僅拿下8勝27敗、勝率僅0.229。

哈波也強調，球隊正全力追趕大都會，「我們得一步步走，大都會現在也在做我們該做的事，我們沒有時間沮喪。」

若哈波能維持健康並繼續找回擊球節奏，對於上半季時好壞起伏不定的費城人打線將是最大幫助，哈波說，「心理上你必須很堅強，沒有人想待在這種狀況，必須對自己的能力保持信心，知道不要想太多，因為我的揮棒真的很棒。」