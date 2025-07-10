樂天桃猿今對台鋼雄鷹因雨延賽　下半季已累計6場比賽延期

▲高雄澄清湖賽事，澄清湖棒球場 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒今（10）日公告，原訂於今天18時35分舉行的例行賽第195場賽事，由樂天桃猿作客台鋼雄鷹，預計於澄清湖棒球場開打，因高雄地區持續降雨導致場地無法進行比賽，經聯盟及場務單位評估後決定延賽。該場賽事將延至補賽週於原場地補賽，具體日期待後續公告。

受到丹娜絲颱風侵台與連日降雨影響，下半季至今已累計6場賽事宣布延賽，分別如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

7月6日（例行賽187場）：中信兄弟 vs 台鋼雄鷹（澄清湖）→ 因颱風高雄停班課，延至10/4補賽

7月9日（例行賽192場）：統一獅 vs 中信兄弟（洲際）→ 雨勢影響，延至補賽週

7月9日（例行賽193場）：味全龍 vs 富邦悍將（新莊）→ 雨勢影響，延至補賽週

7月9日（例行賽194場）：樂天桃猿 vs 台鋼雄鷹（嘉義市）→ 球場受損需整復，延至補賽週

7月10日（例行賽195場）：樂天桃猿 vs 台鋼雄鷹（澄清湖）→ 雨勢影響，延至補賽週

7月11日（例行賽197場）：樂天桃猿 vs 統一獅（台南）→ 球場整復未完成，延至補賽週

2025年中職下半季自7月2日開打以來，至今不到兩週，已累計延賽6場，梅雨、颱風與場地損壞對賽程造成連鎖影響。中職聯盟將持續密切監控天候與場地狀況，並配合場地管理單位調整補賽安排。