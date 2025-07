樂天桃猿今對台鋼雄鷹因雨延賽　下半季已累計6場比賽延期

▲高雄澄清湖賽事,澄清湖棒球場 。(圖/台鋼雄鷹提供)

記者王真魚/綜合報導

中華職棒今(10)日公告,原訂於今天18時35分舉行的例行賽第195場賽事,由樂天桃猿作客台鋼雄鷹,預計於澄清湖棒球場開打,因高雄地區持續降雨導致場地無法進行比賽,經聯盟及場務單位評估後決定延賽。該場賽事將延至補賽週於原場地補賽,具體日期待後續公告。

受到丹娜絲颱風侵台與連日降雨影響,下半季至今已累計6場賽事宣布延賽,分別如下:

[廣告]請繼續往下閱讀...

7月6日(例行賽187場):中信兄弟 vs 台鋼雄鷹(澄清湖)→ 因颱風高雄停班課,延至10/4補賽

7月9日(例行賽192場):統一獅 vs 中信兄弟(洲際)→ 雨勢影響,延至補賽週

7月9日(例行賽193場):味全龍 vs 富邦悍將(新莊)→ 雨勢影響,延至補賽週

7月9日(例行賽194場):樂天桃猿 vs 台鋼雄鷹(嘉義市)→ 球場受損需整復,延至補賽週

7月10日(例行賽195場):樂天桃猿 vs 台鋼雄鷹(澄清湖)→ 雨勢影響,延至補賽週

7月11日(例行賽197場):樂天桃猿 vs 統一獅(台南)→ 球場整復未完成,延至補賽週

2025年中職下半季自7月2日開打以來,至今不到兩週,已累計延賽6場,梅雨、颱風與場地損壞對賽程造成連鎖影響。中職聯盟將持續密切監控天候與場地狀況,並配合場地管理單位調整補賽安排。