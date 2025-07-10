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前大聯盟外野手轉練投手　高階1A初登板繳無失分內容

▲▼耐克溫。（圖／翻攝自X／@LCCaptains）

▲耐克溫轉型成為投手。（圖／翻攝自X／@LCCaptains）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

前大聯盟外野手耐克溫（Tyler Naquin）以全新身份重返熟悉的守護者體系，這位現年34歲、擁有8年大聯盟經驗的老將，改練右投後在高階1A聯盟完成首次登板，就繳出無失分內容，展現轉型後的投球實力。

耐克溫在2012年選秀首輪第15順位被守護者選中，職業初期一路以潛力外野手身分向上發展，生涯累積他最廣為人知的時刻是在2016年以1記場內再見全壘打寫下經典。

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令人玩味的是，就在耐克溫於高階1A完成投手初登板的前1晚，巨人捕手貝利（Patrick Bailey）才剛敲出自耐克溫後的大聯盟首支場內再見全壘打，宛如時光倒流。

耐克溫今季先在亞利桑那複合聯盟磨練投球手感，13場出賽防禦率5.14，雖數字平平但其實被打擊率僅0.170，最後5場出賽更未被敲任何安打。

這次升上中西聯盟後首度在高階1A出賽，面對西密西根，他在第8局登板主投1局，被選到1次保送、另有1次暴投，靠犀利滑球讓老虎農場外野新秀史蒂芬森（Seth Stephenson）揮空吞K，最終力保無失分。

耐克溫本場最亮眼的是他的滑球，成為他從外野手轉型投手的最大利器，耐克溫身高185公分、體重約92公斤，球速能來到90英里。

對耐克溫來說，這是職業生涯罕見的第2篇章，2013年還是22歲外野新秀時的他曾於高階1A出賽，如今隔12年再度踏上同層級，但角色已截然不同，未來他是否有機會繼續往上挑戰2A、甚至重返大聯盟舞台，備受外界關注。

關鍵字： MLB守護者耐克溫

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