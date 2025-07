前大聯盟外野手轉練投手　高階1A初登板繳無失分內容

▲耐克溫轉型成為投手。(圖/翻攝自X/@LCCaptains)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

前大聯盟外野手耐克溫(Tyler Naquin)以全新身份重返熟悉的守護者體系,這位現年34歲、擁有8年大聯盟經驗的老將,改練右投後在高階1A聯盟完成首次登板,就繳出無失分內容,展現轉型後的投球實力。

耐克溫在2012年選秀首輪第15順位被守護者選中,職業初期一路以潛力外野手身分向上發展,生涯累積他最廣為人知的時刻是在2016年以1記場內再見全壘打寫下經典。

Today is also Tyler Naquin's birthday!



Where were you when he hit a walk-off inside-the-park home run? pic.twitter.com/Bc1O5si9SQ