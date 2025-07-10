運動雲

>

吉田正尚復出猛敲3安　紅襪教頭：陣容最深的時刻

▲▼紅襪吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉田正尚終於回歸大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅襪今（10）日迎回日籍強打吉田正尚，他在傷癒復出首戰就火力全開，單場4打數3安打，助紅襪在芬威球場以10比2輕取洛磯，完成3連戰橫掃，也拿下近期6連勝。

吉田因右肩盂唇修復手術缺席近10個月，這場比賽是他自美國時間2024年9月27日以來首度在大聯盟出賽，他僅在小聯盟復健打了5場比賽就回到大聯盟舞台，首打席相中2好0壞的球狠狠掃成中外野安打；第2打席則敲出右外野適時安打送回1分打點，最後在第4打席再將球送到右外野角落，形成場地規則二壘安打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「感覺真的很好。」吉田賽後接受訪問時說，「老實講，復健過程中有些時候心情很低落，但最終我就是希望能變得比以前更強壯，我想我達到了。」

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）對於吉田的回歸表示欣慰，也提到陣中打線深度已到近年少見的水準。這場比賽紅襪調整出賽名單，讓近期連6場敲安、打擊率高達0.417的中外野手拉斐拉（Ceddanne Rafaela）休息，由阿布瑞尤（Wilyer Abreu）與杜蘭（Jarren Duran）出賽，阿布瑞尤在此役轟出2分砲，杜蘭則是近2場連2戰開轟，展現紅襪打線近期的火燙。

陣中明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）預計在明星賽前歸隊，紅襪未來在外野及指定打擊位置的調度勢必更加靈活，柯拉笑說，「大家都知道我們要追求什麼，沒有人抱怨，這是1支全部人都很投入的團隊。」

吉田自2023年與紅襪簽下5年9000萬美元（26.3億台幣）合約後，累積249場出賽打擊三圍.287/.344/.435，轟出25發全壘打，此次右肩手術正是因2023年8月就已開始困擾的傷勢所引發，去年整季幾乎都被安排在DH，預計今年也將以指定打擊為主，但柯拉表示，並未排除未來讓吉田嘗試一壘守備的可能性，吉田自己則謙虛表示「還沒討論到那一步」。

紅襪目前在美聯東區逐步追近領先球隊，接下來還將持續面臨陣容調整課題，尤其頂級新秀安東尼（Roman Anthony）近期火力穩定、接連擔任左外野先發，預計也將與吉田、杜蘭、阿布瑞尤及拉斐拉形成輪替，柯拉表示，「現在是我們陣容最深的時刻之一，接下來就是要每天找到最合適的搭配。」

關鍵字： MLB紅襪吉田正尚

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

太陽2年42億續約當家球星布克！　刷新NBA史上單季最高薪紀錄

太陽2年42億續約當家球星布克！　刷新NBA史上單季最高薪紀錄

快訊／林昀儒、鄭怡靜捷報！　美國大滿貫賽強勢挺進混雙4強

快訊／林昀儒、鄭怡靜捷報！　美國大滿貫賽強勢挺進混雙4強

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

洋基將勒馬修DFA！兩屆打擊王恐提前告別紐約

洋基將勒馬修DFA！兩屆打擊王恐提前告別紐約

樂天桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉認操作失誤

樂天桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉認操作失誤

林昀儒、鄭怡靜收退賽禮　直接晉級美國大滿貫混雙8強

林昀儒、鄭怡靜收退賽禮　直接晉級美國大滿貫混雙8強

道奇跌入本季最慘6連敗深淵　羅伯斯嘆：真的很挫折…

道奇跌入本季最慘6連敗深淵　羅伯斯嘆：真的很挫折…

惡夢6連敗「真的很痛」　老將羅哈斯喊話：全隊該站出來了

惡夢6連敗「真的很痛」　老將羅哈斯喊話：全隊該站出來了

前NBA扣將在隊友家性侵昏睡女子　遭重判8年4個月監禁

前NBA扣將在隊友家性侵昏睡女子　遭重判8年4個月監禁

【素顏也超親民】權喜原上班小跑步幫粉絲簽名XD

熱門新聞

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

太陽2年42億續約當家球星布克！　刷新NBA史上單季最高薪紀錄

快訊／林昀儒、鄭怡靜捷報！　美國大滿貫賽強勢挺進混雙4強

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

洋基將勒馬修DFA！兩屆打擊王恐提前告別紐約

樂天桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉認操作失誤

讀者回應

﻿

熱門新聞

1164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻

2太陽2年42億續約當家球星布克！

3林昀儒、鄭怡靜美國大滿貫賽　勇闖混雙4強

43屆MVP約基奇告知金塊不續約

5勒馬修被DFA！洋基5年情恐畫句點

最新新聞

1今天又沒中職看！下半季已6場延賽

2即／被點名首任運動部長　李洋首度現身反應曝

3紅襪吉田正尚終於復出　猛敲3安

4洋基菜鳥初登板7K　布恩承諾會再先發

5蔡其昌抵美！雙仔火力迎接召喚

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢大爆改齊短髮亮相！　熱跳《Good Thing》辣翻全場

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

李珠珢韓國甜美應援！　露小蠻腰熱舞電翻全場

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366