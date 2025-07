吉田正尚復出猛敲3安　紅襪教頭：陣容最深的時刻

▲吉田正尚終於回歸大聯盟。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅襪今(10)日迎回日籍強打吉田正尚,他在傷癒復出首戰就火力全開,單場4打數3安打,助紅襪在芬威球場以10比2輕取洛磯,完成3連戰橫掃,也拿下近期6連勝。

吉田因右肩盂唇修復手術缺席近10個月,這場比賽是他自美國時間2024年9月27日以來首度在大聯盟出賽,他僅在小聯盟復健打了5場比賽就回到大聯盟舞台,首打席相中2好0壞的球狠狠掃成中外野安打;第2打席則敲出右外野適時安打送回1分打點,最後在第4打席再將球送到右外野角落,形成場地規則二壘安打。

Masataka Yoshida i love you so much you are loved here

pic.twitter.com/0iZKD66svi — Boston’s 10th Man (@Bostons10thMan) July 9, 2025



Masataka Yoshida is so back pic.twitter.com/AAphcxmpaA — NESN (@NESN) July 10, 2025

The most perfect running form you’ll ever see courtesy of Masataka Yoshida pic.twitter.com/fmnXadjYlY — Garrett Mashburn (@G_Mashburn) July 10, 2025

「感覺真的很好。」吉田賽後接受訪問時說,「老實講,復健過程中有些時候心情很低落,但最終我就是希望能變得比以前更強壯,我想我達到了。」

紅襪總教練柯拉(Alex Cora)對於吉田的回歸表示欣慰,也提到陣中打線深度已到近年少見的水準。這場比賽紅襪調整出賽名單,讓近期連6場敲安、打擊率高達0.417的中外野手拉斐拉(Ceddanne Rafaela)休息,由阿布瑞尤(Wilyer Abreu)與杜蘭(Jarren Duran)出賽,阿布瑞尤在此役轟出2分砲,杜蘭則是近2場連2戰開轟,展現紅襪打線近期的火燙。

Wilyer Abreu doubles the @RedSox lead with one swing pic.twitter.com/zJaUdRjre1 — MLB (@MLB) July 10, 2025

陣中明星三壘手布萊格曼(Alex Bregman)預計在明星賽前歸隊,紅襪未來在外野及指定打擊位置的調度勢必更加靈活,柯拉笑說,「大家都知道我們要追求什麼,沒有人抱怨,這是1支全部人都很投入的團隊。」

吉田自2023年與紅襪簽下5年9000萬美元(26.3億台幣)合約後,累積249場出賽打擊三圍.287/.344/.435,轟出25發全壘打,此次右肩手術正是因2023年8月就已開始困擾的傷勢所引發,去年整季幾乎都被安排在DH,預計今年也將以指定打擊為主,但柯拉表示,並未排除未來讓吉田嘗試一壘守備的可能性,吉田自己則謙虛表示「還沒討論到那一步」。

紅襪目前在美聯東區逐步追近領先球隊,接下來還將持續面臨陣容調整課題,尤其頂級新秀安東尼(Roman Anthony)近期火力穩定、接連擔任左外野先發,預計也將與吉田、杜蘭、阿布瑞尤及拉斐拉形成輪替,柯拉表示,「現在是我們陣容最深的時刻之一,接下來就是要每天找到最合適的搭配。」