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帶著復仇心態投入新賽季！　獨行俠總管：羅素將成對手大麻煩

▲▼獨行俠羅素。（圖／翻攝自Instagram／dallasmavs）

▲羅素加盟獨行俠。（圖／翻攝自Instagram／dallasmavs）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠休賽季延攬羅素（D’Angelo Russell）頂替因傷缺陣的厄文（Kyrie Irving），總管哈里森（Nico Harrison）對於新加盟的羅素寄予厚望，直言在這支滿載復仇心態的隊伍中，羅素將成為對手的一大麻煩。

羅素今夏與獨行俠簽下為期2年、第2年為球員選項的1300萬美元（3.8億台幣）合約，近日在《The Backyard Pod》上傳的一段影片中，羅素揭露他與哈里森的對話內容，哈里森對他說，「你真的很適合我們要做的事情。」羅素隨即回應，「我的確喜歡帶著點火氣的自己。」哈里森接著笑說，「我也喜歡這樣的你……你會成為一個麻煩。」羅素最後帶著決心回覆，「那就幹吧！」

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現年29歲的羅素，上賽季在湖人與籃網合計出賽58場，場均繳出12.6分、5.1助攻、2.8籃板，投籃命中率39%，三分球命中率31.4%，罰球命中率82.8%，雖然生涯表現起伏不定，但其傳球視野與控球能力仍使他能站穩聯盟。

獨行俠來季初期預計將由羅素扛起更多組織重任，替因左膝前十字韌帶撕裂進行復健的厄文爭取復原時間，待厄文傷癒回歸後，與戴維斯（Anthony Davis）、超級新秀弗拉格（Cooper Flagg）等人聯手，向冠軍金盃發起進攻。

關鍵字： NBA獨行俠羅素哈里森厄文

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