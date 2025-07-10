七六人探花艾奇康左手拇指扭傷　將缺席賭城夏季聯賽首戰

▲艾奇康將缺席明日比賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

七六人榜眼艾奇康（VJ Edgecombe）因左手拇指扭傷，將缺席球隊於拉斯維加斯登場的2025夏季聯賽首戰。

根據《USA Today》記者卡林（Ky Carlin）報導，艾奇康近日接受醫生檢查後，發現左手拇指扭傷，已被正式列入明（11）日比賽的缺席名單，卡林指出，「艾奇康目前仍持續進行場上訓練，並與球隊醫療團隊密切合作，預計將在周六（當地時間）再次接受評估。」

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現年19歲的艾奇康在猶他夏季聯盟初登場時就繳出28分、10籃板的亮眼雙十數據，展現極具爆發力的潛質，讓76人球迷對他後續表現寄予厚望。

VJ Edgecombe dazzled in his #NBASummer debut for the @sixers!



28 points

10 rebounds

4 assists

2 blocks pic.twitter.com/sqLlfmuIWA — NBA (@NBA) July 6, 2025

然而，球隊除了明茲（Judah Mintz）偶有火花外，其他球員如博納（Adem Bona）因傷缺席，2年級的艾德華茲（Justin Edwards）遲遲未展現顯著進步，次輪新秀布魯姆（Johni Broome）在有限的上場時間中也表現平平，使得七六人本次夏季聯賽的戰力明顯失色，需待艾奇康回歸。