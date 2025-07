七六人探花艾奇康左手拇指扭傷　將缺席賭城夏季聯賽首戰

▲艾奇康將缺席明日比賽。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

七六人榜眼艾奇康(VJ Edgecombe)因左手拇指扭傷,將缺席球隊於拉斯維加斯登場的2025夏季聯賽首戰。

根據《USA Today》記者卡林(Ky Carlin)報導,艾奇康近日接受醫生檢查後,發現左手拇指扭傷,已被正式列入明(11)日比賽的缺席名單,卡林指出,「艾奇康目前仍持續進行場上訓練,並與球隊醫療團隊密切合作,預計將在周六(當地時間)再次接受評估。」

現年19歲的艾奇康在猶他夏季聯盟初登場時就繳出28分、10籃板的亮眼雙十數據,展現極具爆發力的潛質,讓76人球迷對他後續表現寄予厚望。

VJ Edgecombe dazzled in his #NBASummer debut for the @sixers!



28 points

10 rebounds

4 assists

2 blocks pic.twitter.com/sqLlfmuIWA