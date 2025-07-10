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太陽2年42億續約當家球星布克！　刷新NBA史上單季最高薪紀錄

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

太陽與當家球星布克（Devin Booker）完成驚人續約，雙方同意簽下一紙2年總值1億4500萬美元（42.3億台幣）的延長合約。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，這份新合約締造NBA史上最高年薪紀錄，布克目前合約總值已高達5年3億1600萬美元（92.2億台幣），將效力太陽至2029-30賽季。

現年28歲的布克在2024-25賽季繳出場均25.5分、7.1助攻、4.1籃板的全面成績，今年稍早他才正式登上太陽隊史得分王寶座。

自2015年以選秀第13順位被太陽挑中後，布克始終效力同1支球隊，4度入選NBA全明星、2次入選年度最佳陣容，是當代得分後衛的代表之一。

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▲▼太陽布克。（圖／達志影像／美聯社）

▲布克與太陽續約。（圖／達志影像／美聯社）

太陽在上季無緣季後賽後，管理層大刀闊斧調整陣容，交易杜蘭特（Kevin Durant）至火箭換回格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）與選秀權，並選入來自杜克大學的馬盧阿奇（Khaman Maluach），同時從黃蜂交易來中鋒威廉斯（Mark Williams），球團也正積極推動與畢爾（Bradley Beal）的買斷談判，尋求更大薪資彈性與陣容深度。

值得一提的是，雷霆新科FMVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本月稍早也與球隊簽下4年總值2.85億美元（約83.4億台幣）的超級延長合約，平均年薪達7130萬美元（約20.8億台幣），一度寫下NBA史上最高單季薪資紀錄，如今已被布克的新約所超越，他簽下新約後，年薪來到7250萬美元（約21.1億台幣）。

太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）與總管瓊斯（James Jones）強調，將致力於以布克為絕對核心，持續補強陣容，隨著這份歷史級續約到位，球團期盼能在未來5年內，重新組建具冠軍競爭力的隊伍，帶領鳳凰城再度叩關總冠軍賽。

關鍵字： NBA太陽布克SGA吉爾吉斯-亞歷山大

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