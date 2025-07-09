雷霆近73億續約23歲禁區未來　霍姆格倫從重傷報銷到冠軍核心

▲霍姆格倫頂薪續約雷霆，合約總值最高達2.5億美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雷霆今（9）日與23歲禁區主力霍姆格倫（Chet Holmgren）達成一紙5年最高可達2.5億美元（72.9億台幣）的新秀頂薪延長合約，其中2.39億美元（約69.6億台幣）為保障薪資。這位216公分的瘦長中鋒，克服菜鳥季重傷報銷、本季開季骨盆骨折缺陣3個月，成為冠軍核心成員。



霍姆格倫是雷霆年輕核心之一，他生涯首季因右腳韌帶撕裂報銷後，上季開季又遭逢骨盆骨折，缺席3個月，不過他在今年2月強勢歸隊，最終幫助雷霆奪下搬遷至奧克拉荷馬後的首冠，成了NBA史上第2年輕的冠軍隊伍。

霍姆格倫上季例行賽場均貢獻15分、8籃板，外帶2.2阻攻，投籃命中率49%、三分命中率37.9%。他在季後賽23戰全勤，總正負值+169為所有球員之最；總冠軍賽G7更送出5記火鍋，創下1974年有阻攻紀錄以來搶七戰的新高。

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▲霍姆葛倫季後賽表現穩健，助雷霆奪下隊史第2冠。（圖／達志影像／美聯社）

根據《ESPN》統計，霍姆格倫在今年總冠軍賽中，對手在面對他防守時的投籃命中率僅33%，為所有至少防守40次出手的球員中最低；整季有93%防守回合成功干擾對手投籃，為聯盟第2高。他也是NBA史上僅有3位在生涯前兩季就累積150顆三分、250次阻攻的球員，與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、波辛基斯（Kristaps Porzingis）並列。

雷霆日前才開給一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）4年總值2.85億美元（約83.4億台幣）的超級頂薪延長合約，今日再以5年最高可達2.5億美元的價碼綁定霍姆格倫，展示建立王朝的決心。