運動雲

>

雷霆近73億續約23歲禁區未來　霍姆格倫從重傷報銷到冠軍核心

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、霍姆格倫，溜馬西亞卡姆、麥康諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍姆格倫頂薪續約雷霆，合約總值最高達2.5億美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雷霆今（9）日與23歲禁區主力霍姆格倫（Chet Holmgren）達成一紙5年最高可達2.5億美元（72.9億台幣）的新秀頂薪延長合約，其中2.39億美元（約69.6億台幣）為保障薪資。這位216公分的瘦長中鋒，克服菜鳥季重傷報銷、本季開季骨盆骨折缺陣3個月，成為冠軍核心成員。

霍姆格倫是雷霆年輕核心之一，他生涯首季因右腳韌帶撕裂報銷後，上季開季又遭逢骨盆骨折，缺席3個月，不過他在今年2月強勢歸隊，最終幫助雷霆奪下搬遷至奧克拉荷馬後的首冠，成了NBA史上第2年輕的冠軍隊伍。

霍姆格倫上季例行賽場均貢獻15分、8籃板，外帶2.2阻攻，投籃命中率49%、三分命中率37.9%。他在季後賽23戰全勤，總正負值+169為所有球員之最；總冠軍賽G7更送出5記火鍋，創下1974年有阻攻紀錄以來搶七戰的新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼雷霆霍姆格倫。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍姆葛倫季後賽表現穩健，助雷霆奪下隊史第2冠。（圖／達志影像／美聯社）

根據《ESPN》統計，霍姆格倫在今年總冠軍賽中，對手在面對他防守時的投籃命中率僅33%，為所有至少防守40次出手的球員中最低；整季有93%防守回合成功干擾對手投籃，為聯盟第2高。他也是NBA史上僅有3位在生涯前兩季就累積150顆三分、250次阻攻的球員，與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、波辛基斯（Kristaps Porzingis）並列。

雷霆日前才開給一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）4年總值2.85億美元（約83.4億台幣）的超級頂薪延長合約，今日再以5年最高可達2.5億美元的價碼綁定霍姆格倫，展示建立王朝的決心。

關鍵字： 籃球NBA奧克拉荷馬雷霆Chet HolmgrenShai Gilgeous-Alexander

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉認操作失誤

樂天桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉認操作失誤

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

經典賽官方公布售票資訊　中華隊單場票開搶日期出爐

經典賽官方公布售票資訊　中華隊單場票開搶日期出爐

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

山本由伸被KO後退出明星賽　大聯盟公布遞補人選

山本由伸被KO後退出明星賽　大聯盟公布遞補人選

大谷翔平刷新國聯149年紀錄！驚天第31轟寫下歷史新高峰

大谷翔平刷新國聯149年紀錄！驚天第31轟寫下歷史新高峰

大谷翔平砲轟怪物新秀！31轟再破道奇隊史紀錄

大谷翔平砲轟怪物新秀！31轟再破道奇隊史紀錄

日本最美女雙將拆夥！才剛在奧運奪銅

日本最美女雙將拆夥！才剛在奧運奪銅

「他有點像徐若熙！」味全龍餵球投手盧泓捷受關注　心中有職棒夢

「他有點像徐若熙！」味全龍餵球投手盧泓捷受關注　心中有職棒夢

吉力吉撈「死裡逃生」連葉總都說神奇！鑀龍投出數一數二好表現

吉力吉撈「死裡逃生」連葉總都說神奇！鑀龍投出數一數二好表現

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

熱門新聞

樂天桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉認操作失誤

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

經典賽官方公布售票資訊　中華隊單場票開搶日期出爐

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

山本由伸被KO後退出明星賽　大聯盟公布遞補人選

大谷翔平刷新國聯149年紀錄！驚天第31轟寫下歷史新高峰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉

2164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻

3中華隊單場票開搶日期出爐

43屆MVP約基奇告知金塊不續約

5山本由伸被KO後退出明星賽

最新新聞

1雷霆近73億續約23歲禁區未來

2中職明星賽簽名會12日開搶　啦啦隊與球星出席名單出爐

3戴維斯驚傳視網膜剝離已動刀治療

4賴鴻誠保送連連　戴培峰檢討配球

5尼克要打快速球風　布朗森角色更吃重

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

李珠珢被吃豆腐急逃脫　檸檬偷襲成功被剁手手

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366