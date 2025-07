希望與索托齊赴明星賽　大都會林多：能一起被噓

▲索托擊出關鍵安打。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會今(9)日在客場上演逆轉秀,靠著索托(Juan Soto)10局上擊出的關鍵超前安打,以7比6擊退金鶯,收下寶貴1勝。索托雖在明星賽最終名單中落選,但此役用3安猛打與致勝一擊再度證明實力,繼續為自己爭取可能的替補機會。

索托在明星賽票選階段雖一度名列國聯外野手票數第5,但因僅有3位外野先發名額,加上大聯盟每隊必須至少派1人參加明星賽,最終未能擠進名單,他賽前坦言對是否遞補「還沒想好」,但被問及是否希望入選時則直率笑說,「你覺得呢?能入選的話可是會多賺不少錢。」

索托此役5打數3安,包含10局從卡諾(Yennier Cano)手中掃出的安打帶回關鍵分數,近期已連3場雙安,並在7月兩度演出單場3安,從6月初以來繳出0.356打擊率、10轟、21打點的火燙成績。

Juan Soto is first-pitch swinging in the 10th to drive in Francisco Lindor for the 7-6 lead! pic.twitter.com/m48s310ueM