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希望與索托齊赴明星賽　大都會林多：能一起被噓

▲▼大都會索托。（圖／達志影像／美聯社）

▲索托擊出關鍵安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會今（9）日在客場上演逆轉秀，靠著索托（Juan Soto）10局上擊出的關鍵超前安打，以7比6擊退金鶯，收下寶貴1勝。索托雖在明星賽最終名單中落選，但此役用3安猛打與致勝一擊再度證明實力，繼續為自己爭取可能的替補機會。

索托在明星賽票選階段雖一度名列國聯外野手票數第5，但因僅有3位外野先發名額，加上大聯盟每隊必須至少派1人參加明星賽，最終未能擠進名單，他賽前坦言對是否遞補「還沒想好」，但被問及是否希望入選時則直率笑說，「你覺得呢？能入選的話可是會多賺不少錢。」

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索托此役5打數3安，包含10局從卡諾（Yennier Cano）手中掃出的安打帶回關鍵分數，近期已連3場雙安，並在7月兩度演出單場3安，從6月初以來繳出0.356打擊率、10轟、21打點的火燙成績。

大都會8局前一度以2比6落後，直到林多（Francisco Lindor）與阿隆索（Pete Alonso）分別敲出2分砲才將比數追平，10局後索托首球就積極進攻，擊出中線安打幫助球隊超前，總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後盛讚說，「他就是我們的大明星，希望未來幾天他能遞補進去，他理應是明星賽球員。」

索托目前在國聯外野手中以.399上壘率、66得分與72次保送排名第1，另以21轟排名第4、長打率.509排第6、52打點排第9，無論從哪項數據都展現明星等級。

目前大都會已有林多、阿隆索與終結者迪亞茲（Edwin Díaz）入選明星賽，林多提到若索托能以替補資格入選將意義更大，「他是全聯盟最好的球員之一，理應在明星賽舞台上，希望還有機會讓我們4個一起去亞特蘭大，能一起被大家噓。」

▲▼大都會索托。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會已有3人入選明星賽，索托成遺珠。（圖／達志影像／美聯社）

索托也表示，「這就是棒球，總有很多數據漂亮的球員會被擠下來，因為他們必須把名額分配給每隊代表，這很正常。」

關鍵字： MLB大都會林多索托

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