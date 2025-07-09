運動雲

>

夢想家續約「防守支柱」華裔戰將忻沃克　他喊話繼續拚冠

▲▼華裔戰將忻沃克續約夢想家。（圖／夢想家提供）

▲華裔戰將忻沃克續約夢想家。（圖／夢想家提供）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家球團今（9）日正式宣布，與華裔球員忻沃克（Randall Walko）完成續約。新賽季他將持續身披夢想家戰袍，延續過去在防守端的穩定發揮與戰術價值，並進一步強化球隊輪替深度，迎接全新挑戰。

忻沃克2020–21賽季踏上台灣職籃舞台，他首年以亮眼表現，榮獲該季聯盟年度最佳第六人殊榮，成為備受矚目的華裔新秀。儘管曾因傷勢缺席2022–23整個賽季，但隔年重返夢想家後迅速找回節奏，以穩健的防守表現獲選2023–24賽季年度防守第一隊與年度第二隊，充分展現影響力與戰力價值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為球隊防守端的重要核心，忻沃克具備優異的對位能力與敏捷身手，並持續展現快速切入與穩定的外線火力。2024–25賽季中，他多次在輪替陣容中扮演關鍵角色，不僅能有效調節場上節奏、支援攻防轉換，更憑藉成熟的戰術理解與執行力，成為教練團倚重的戰力之一。

忻沃克表示：「能夠與這群隊友再度並肩作戰，我感到非常興奮。雖然上個賽季我們沒能達到預期的成果，但這些經驗只是通往目標過程中的墊腳石，我們會繼續全力以赴，讓支持我們的球迷感到驕傲。夢想家的目標始終是總冠軍，我也期待新賽季我們能夠一起實現更好的結果。」

夢想家總經理韓駿鎧表示：「忻沃克是球隊防守體系中穩定的支柱，他在對位、輪轉與壓迫上的表現到位，展現高水準的執行力。我們很高興他能續留團隊中，也相信他將持續為球隊注入更多能量。」

關鍵字： TPBL夢想家忻沃克Randall Walko

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

經典賽官方公布售票資訊　中華隊單場票開搶日期出爐

經典賽官方公布售票資訊　中華隊單場票開搶日期出爐

樂天桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉認操作失誤

樂天桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉認操作失誤

山本由伸被KO後退出明星賽　大聯盟公布遞補人選

山本由伸被KO後退出明星賽　大聯盟公布遞補人選

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

大谷翔平刷新國聯149年紀錄！驚天第31轟寫下歷史新高峰

大谷翔平刷新國聯149年紀錄！驚天第31轟寫下歷史新高峰

大谷翔平砲轟怪物新秀！31轟再破道奇隊史紀錄

大谷翔平砲轟怪物新秀！31轟再破道奇隊史紀錄

日本最美女雙將拆夥！才剛在奧運奪銅

日本最美女雙將拆夥！才剛在奧運奪銅

吉力吉撈「死裡逃生」連葉總都說神奇！鑀龍投出數一數二好表現

吉力吉撈「死裡逃生」連葉總都說神奇！鑀龍投出數一數二好表現

「他有點像徐若熙！」味全龍餵球投手盧泓捷受關注　心中有職棒夢

「他有點像徐若熙！」味全龍餵球投手盧泓捷受關注　心中有職棒夢

【火爆現場】台中檳榔攤口角失控！女員工拿刀追人

熱門新聞

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

經典賽官方公布售票資訊　中華隊單場票開搶日期出爐

樂天桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉認操作失誤

山本由伸被KO後退出明星賽　大聯盟公布遞補人選

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

大谷翔平刷新國聯149年紀錄！驚天第31轟寫下歷史新高峰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻

2中華隊單場票開搶日期出爐

3桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉

4山本由伸被KO後退出明星賽

53屆MVP約基奇告知金塊不續約

最新新聞

141歲王信凱再戰泰國職籃！迎最後一舞

2老虎基斯意外「蓄鬍」連2戰開轟

3希望與索托齊赴明星賽　林多：能一起被噓

4羅里敲第36轟　超車小葛瑞菲寫紀錄

5新莊、洲際因雨延賽　中職9日3場全泡湯

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

李珠珢被吃豆腐急逃脫　檸檬偷襲成功被剁手手

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366