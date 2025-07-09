意外「蓄鬍」卻連2戰開轟　老虎基斯：可以留一整年

▲基斯蓄鬍後手感火燙。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

老虎今（9）日在主場以4比2擊退光芒，收下本季最長的5連勝，年輕內野手基斯（Colt Keith）延續火燙手感，連2戰開轟，因為「剃不乾淨鬍子」的陰錯陽差而意外留鬍，卻拉出一波打擊高潮，也被球迷戲稱是近期的幸運物。

Colt Keith has been one of the AL's best hitters since the start of June, ranking 5th with a .322 batting average and T-8th with a .944 OPS (among hitters with 100 PA). pic.twitter.com/3howCzI4oK [廣告]請繼續往下閱讀... July 9, 2025

基斯上周末在克里夫蘭因球場刮鬍刀太鈍選擇「乾脆留鬍」後，就一路猛打不止，今天他先在5局以1支反方向安打扳平比分，7局再掃出本季第8轟，幫助老虎鎖定勝局，2戰下來，他已累積5安、2轟、4打點，7月打擊率高達0.478。

Colt Keith since May 31:



.319/.379/.516, 150 wRC+, 15.5 K%, 8.7 BB%



Reminder he's still just 23 years old and played just 239 minor league games. Really think it's all starting to come together for the talented hitter. pic.twitter.com/TMDXtfhcUH — Aram Leighton (@AramLeighton8) July 8, 2025

「其實超癢的。」基斯笑說，「但如果能繼續帶來安打，我可以留一整年。」

基斯開季曾陷入低潮，從開幕戰到4月底打擊率僅0.171、OPS僅.518，不過過去54場比賽他繳出.308/.917的數據，今天比賽結束後，整季OPS首度突破.800。

基斯說，「我現在盡力放輕鬆揮棒，棒球就是高低起伏，現在就想盡量乘在這波浪頭上，抓住這種手感。」

「我們需要記住，他還只是剛開始探索自己未來能在這個層級成為什麼樣的球員的年輕選手。」老虎總教練辛區（A.J. Hinch）說，「過去這幾個球季，我們對他展現了耐心，他也在努力弄清楚自己在大聯盟該如何定位。」

辛區接著說，「他一直都是個很聰明的打者，現在他開始學會少即是多的道理，無論是得點圈有人時敲出的安打，還是比賽後段擊出的全壘打，他都在展現自己作為一名好打者的面貌，他就是那種能有影響力的球員，這也是為什麼我會把他排在打線前段，因為當打線輪轉回來時，他總能貢獻非常好的打席內容。」

根據《Statcast》數據，基斯雖然今年揮棒速度略降，從去年平均71.3英里降至70.7英里，但他的擊球初速、甜蜜點擊球率全數提升，顯示他的擊球品質大幅進步。

基斯也坦言，「我的心跳在大聯盟這段時間都很快，現在努力讓它平靜下來，就像高爾夫一樣，輕鬆揮反而會打得更遠，沒經歷這些（低潮），我根本學不會。」

老虎近期火力與投手群同步發威，正努力追趕美聯中區排名，基斯開玩笑說，「鬍子現在會留著，直到我打出一場爛比賽。」