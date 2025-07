意外「蓄鬍」卻連2戰開轟　老虎基斯：可以留一整年

▲基斯蓄鬍後手感火燙。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

老虎今(9)日在主場以4比2擊退光芒,收下本季最長的5連勝,年輕內野手基斯(Colt Keith)延續火燙手感,連2戰開轟,因為「剃不乾淨鬍子」的陰錯陽差而意外留鬍,卻拉出一波打擊高潮,也被球迷戲稱是近期的幸運物。

Colt Keith has been one of the AL's best hitters since the start of June, ranking 5th with a .322 batting average and T-8th with a .944 OPS (among hitters with 100 PA). pic.twitter.com/3howCzI4oK

基斯上周末在克里夫蘭因球場刮鬍刀太鈍選擇「乾脆留鬍」後,就一路猛打不止,今天他先在5局以1支反方向安打扳平比分,7局再掃出本季第8轟,幫助老虎鎖定勝局,2戰下來,他已累積5安、2轟、4打點,7月打擊率高達0.478。

Colt Keith since May 31:



.319/.379/.516, 150 wRC+, 15.5 K%, 8.7 BB%



Reminder he's still just 23 years old and played just 239 minor league games. Really think it's all starting to come together for the talented hitter. pic.twitter.com/TMDXtfhcUH