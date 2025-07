小塔提斯、梅瑞爾沒收2支全壘打！　教士1分差氣走響尾蛇

▲梅瑞爾美技沒收響尾蛇可能的全壘打。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

教士今(9)日在主場上演精彩守備秀,靠著梅瑞爾(Jackson Merrill)與小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)先後上演不可思議的全壘打接殺美技,最終以1比0氣走國聯西區對手響尾蛇,收下重要勝利。

此役唯一得分來自艾瓦雷茲(Luis Arraez)7局下的陽春砲,不過真正讓全場沸騰的是2顆「被搶走」的全壘打。

Luis Arraez breaks the scoreless tie with a solo shot in the 7th! pic.twitter.com/DfBuNlMZ1V