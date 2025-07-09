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小塔提斯、梅瑞爾沒收2支全壘打！　教士1分差氣走響尾蛇

▲▼教士梅瑞爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅瑞爾美技沒收響尾蛇可能的全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

教士今（9）日在主場上演精彩守備秀，靠著梅瑞爾（Jackson Merrill）與小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）先後上演不可思議的全壘打接殺美技，最終以1比0氣走國聯西區對手響尾蛇，收下重要勝利。

此役唯一得分來自艾瓦雷茲（Luis Arraez）7局下的陽春砲，不過真正讓全場沸騰的是2顆「被搶走」的全壘打。

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5局上，響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）擊出1支飛行406英尺的深遠飛球，看似必定越牆，但梅瑞爾在中外野全力追到牆邊，高高躍起完成驚險接殺，這也是他近9天內第2度演出全壘打接殺，上回是在費城客場。

8局上，教士僅以1分領先，奈勒（Josh Naylor）掃出1發幾乎要飛上右外野看台的強勁飛球，小塔提斯展現金手套級的身手，跳起將球從全壘打牆外硬生生抓回場內，徹底粉碎響尾蛇反超的機會。

這場比賽從一開始就呈現投手戰局面，響尾蛇凱利（Merrill Kelly）與教士皮維塔（Nick Pivetta）各自繳出完封表現至7局，皮維塔與教士牛棚最終能順利守成，也都仰賴這2次關鍵守備。

教士目前正積極在國聯西區爭奪排名，總教練賽後對外野防守大表讚賞，強調這種守備不僅止住了比數，也徹底拉高球隊士氣，接下來教士將持續在主場面對大都會，期望乘著這股氣勢再添勝場。

關鍵字： MLB教士梅瑞爾小塔提斯

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