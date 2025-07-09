巨人超戲劇性逆轉！　貝利9下敲「再見場內全壘打」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

巨人今（9）日在主場上演驚奇逆轉秀，靠著貝利（Patrick Bailey）9局下擊出再見3分場內全壘打，最終以4比3氣走費城人，不僅收下系列賽，也拿下近7戰的第6勝，展現上半季收尾階段的強勢氣勢。

巨人原本在7局因費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）擊出飛入麥考維灣的2分砲陷入1比3落後，情勢一度不利。

Kyle Schwarber touches down in McCovey Cove to put the @Phillies in front! pic.twitter.com/y3cspIs1BS [廣告]請繼續往下閱讀... July 9, 2025

不過9局下，施密特（Casey Schmitt）先敲二壘安打，佛洛里斯（Wilmer Flores）緊接著補上一壘安打，無人出局攻佔一、三壘，隨後貝利首球就掃出時速103.4英里的強勁平飛球，擊中右外野磚牆後滾到遠處，讓他一路繞過三壘衝回本壘，完成震撼全場的再見場內全壘打。

▲貝利擊出再見3分場內全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

根據統計，這是大聯盟自2016年耐克溫（Tyler Naquin）後，首度有人擊出再見場內全壘打，對巨人而言則是繼2013年帕岡（Angel Pagan）後再度上演這樣的戲碼，彌足珍貴。