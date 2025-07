巨人超戲劇性逆轉！　貝利9下敲「再見場內全壘打」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

巨人今(9)日在主場上演驚奇逆轉秀,靠著貝利(Patrick Bailey)9局下擊出再見3分場內全壘打,最終以4比3氣走費城人,不僅收下系列賽,也拿下近7戰的第6勝,展現上半季收尾階段的強勢氣勢。

巨人原本在7局因費城人舒瓦伯(Kyle Schwarber)擊出飛入麥考維灣的2分砲陷入1比3落後,情勢一度不利。

Kyle Schwarber touches down in McCovey Cove to put the @Phillies in front! pic.twitter.com/y3cspIs1BS