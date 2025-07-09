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高承睿從世錦賽冠軍手中搶下1局　6連敗給王楚欽仍有收穫

▲▼WTT美國大滿貫賽，高承睿、鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

▲WTT美國大滿貫賽，台灣二哥高承睿止步32強。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌壇二哥高承睿今（9）日出戰WTT美國大滿貫賽男單次輪賽事，強碰新科世錦賽冠軍王楚欽，首局未能完全進入狀況，以2比11讓出，次局雙方拉鋸至8比8，小高扛住壓力，以11比9扳平戰局，可惜接下來兩局以6比11、3比11敗下陣來，苦吞對戰6連敗，止步32強。

世界第22的高承睿在男單首輪以3比1擊敗丹麥一哥林德（Anders Lind），次輪碰上32年來首位世錦賽左手男單冠軍王楚欽，雙方過去5次交手，小高都吞下敗仗，前一次是亞洲盃16強0比3落敗，在這一戰前，小高還未能從對方手上拿下任何1局。

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雙方今日再戰，高承睿首局未能進入狀況，被打出2比10的攻勢，2比11讓出。進入次局，兩人一路拉鋸到8比8，小高連拿關鍵2分，10比8取得2個局點，雖被王楚欽化解了1個，仍頂住壓力以11比9拿下，將總局數扳成1比1，比賽回到原點。

▲▼高承睿、林彥均。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

▲台灣桌壇二哥高承睿。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

高承睿第3局延續次局的好氣勢，一度打出5比3攻勢，可惜接著連掉3分，反倒落後1分，緊急喊出暫停。小高暫停後還是沒能翻轉局面，僅再拿下1分，以6比11遭到聽牌。

高承睿第4局開局就陷入1比5落後，持續被拉開分差，最終以3比11、總局數1比3敗下陣來。儘管無緣16強，但小高終於打破對王楚欽「1局未拿」的窘境，仍有收穫。

▲▼新科世錦賽男單冠軍王楚欽。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

▲新科世錦賽男單冠軍王楚欽。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

關鍵字： 桌球WTT美國大滿貫賽高承睿王楚欽

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