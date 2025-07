山本由伸被KO後退出明星賽　大聯盟公布遞補人選

▲教士蘇亞雷斯遞補入選明星賽。(圖/翻攝自X/MLB)



實習記者胡冠辰/綜合報導

MLB全明星賽名單再度出現變動,洛杉磯道奇山本由伸確定退出今年的明星賽,紅人左投艾伯特(Andrew Abbott)遞補其席次,勇士老將塞爾(Chris Sale)因傷退賽後,則由教士隊終結者蘇亞雷斯(Robert Suarez)補位;美聯方面,紅襪布萊格曼(Alex Bregman)也因傷退賽,由光芒新星卡米奈羅(Junior Caminero)遞補參賽。

Dodgers ace Yoshinobu Yamamoto has been replaced on the NL All-Star Team by Reds pitcher Andrew Abbott.



山本由伸日前先發面對釀酒人僅投0.2局便失5分(其中3分為自責分),表現不甚理想,道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)在賽後指出,球隊預計安排山本於美國時間7月13日再度先發,考量其輪值調整與體能恢復,山本將無法參與7月15日在亞特蘭大舉行的第95屆全明星賽。

取代山本入選的艾伯特本季表現穩定,出賽15場取得7勝1敗戰績,主投83.1局送出78次三振,防禦率僅2.15,是紅人輪值的重要支柱。

Andrew Abbott of the Cincinnati Reds has earned his first MLB All-Star selection as a replacement for Yoshinobu Yamamoto. With an impressive record of 7-1 and a 2.15 ERA in 15 starts, Abbott's contribution has been crucial for ... — MLB Digest (@mlbpressdigest) July 9, 2025

國聯另一項異動為塞爾因肋骨骨折被列入60天傷兵名單,由蘇亞雷斯遞補,蘇亞雷斯本季表現出色,出賽40場成功救援25場,暫居大聯盟救援王,不過他先前曾因對道奇球星大谷翔平投出具爭議性的觸身球,被判定有報復意圖並遭聯盟禁賽,引發熱議;即便如此,他本季的穩定度與關門能力獲得肯定,成功取得明星賽席位。

Junior Caminero is a first-time All-Star!



He replaces Alex Bregman on the AL's active roster. pic.twitter.com/lLe7K7l2HR — MLB (@MLB) July 9, 2025

美聯方面,紅襪三壘手布萊格曼因右大腿四頭肌拉傷進入傷兵名單無緣參賽,光芒三壘手卡米奈羅遞補入選,本季他表現亮眼,打擊率達2成52,已敲出21支全壘打與57分打點,展現強大的長打火力。