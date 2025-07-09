山本由伸被KO後退出明星賽　大聯盟公布遞補人選

▲教士蘇亞雷斯遞補入選明星賽。（圖／翻攝自X／MLB）



實習記者胡冠辰／綜合報導

MLB全明星賽名單再度出現變動，洛杉磯道奇山本由伸確定退出今年的明星賽，紅人左投艾伯特（Andrew Abbott）遞補其席次，勇士老將塞爾（Chris Sale）因傷退賽後，則由教士隊終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）補位；美聯方面，紅襪布萊格曼（Alex Bregman）也因傷退賽，由光芒新星卡米奈羅（Junior Caminero）遞補參賽。

Dodgers ace Yoshinobu Yamamoto has been replaced on the NL All-Star Team by Reds pitcher Andrew Abbott.



Yamamoto is scheduled to pitch Sunday, making him ineligible to pitch in the All-Star Game...https://t.co/AwDOj1mswa [廣告]請繼續往下閱讀... July 9, 2025

山本由伸日前先發面對釀酒人僅投0.2局便失5分（其中3分為自責分），表現不甚理想，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽後指出，球隊預計安排山本於美國時間7月13日再度先發，考量其輪值調整與體能恢復，山本將無法參與7月15日在亞特蘭大舉行的第95屆全明星賽。

取代山本入選的艾伯特本季表現穩定，出賽15場取得7勝1敗戰績，主投83.1局送出78次三振，防禦率僅2.15，是紅人輪值的重要支柱。

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Andrew Abbott of the Cincinnati Reds has earned his first MLB All-Star selection as a replacement for Yoshinobu Yamamoto. With an impressive record of 7-1 and a 2.15 ERA in 15 starts, Abbott's contribution has been crucial for ... — MLB Digest (@mlbpressdigest) July 9, 2025

國聯另一項異動為塞爾因肋骨骨折被列入60天傷兵名單，由蘇亞雷斯遞補，蘇亞雷斯本季表現出色，出賽40場成功救援25場，暫居大聯盟救援王，不過他先前曾因對道奇球星大谷翔平投出具爭議性的觸身球，被判定有報復意圖並遭聯盟禁賽，引發熱議；即便如此，他本季的穩定度與關門能力獲得肯定，成功取得明星賽席位。

Junior Caminero is a first-time All-Star!



He replaces Alex Bregman on the AL's active roster. pic.twitter.com/lLe7K7l2HR — MLB (@MLB) July 9, 2025

美聯方面，紅襪三壘手布萊格曼因右大腿四頭肌拉傷進入傷兵名單無緣參賽，光芒三壘手卡米奈羅遞補入選，本季他表現亮眼，打擊率達2成52，已敲出21支全壘打與57分打點，展現強大的長打火力。