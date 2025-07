湖人簽下拉拉維亞補強側翼　他自認高球商能串聯詹皇、唐西奇

▲側翼新援拉拉維亞正式加盟湖人。(圖/翻攝自X/@Lakers)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人在防守大鎖芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)離開洛杉磯後,球隊擁有更多薪資彈性可操作,自由球員談判期一開始,湖人便迅速與市場上頗具潛力的側翼球員拉拉維亞(Jake LaRavia)達成加盟協議,他今(9)日也正式報到。

湖人正式完成拉拉維亞的簽約程序,在今日的加盟記者會上,拉拉維亞談到自己的組織與串聯能力,以及如何在新賽季幫助球隊,「是的,我就是那種連結型球員,能夠相當輕易地切入禁區,吸引防守後將球傳出,做出簡單的判讀與處理,我認為自己是高籃球智商的類型,可以讓球流動起來。」

First look at DeAndre Ayton and Jake LaRavia with their Laker jerseys pic.twitter.com/fFkjD3tZlA

上季前半段,拉拉維亞仍效力灰熊,場均可送出2.8次助攻,創下個人生涯新高,另外,他在2021-22賽季於維克森林大學的最後1年,也曾繳出場均3.7次助攻的成績。

作為可能取代芬尼-史密斯的側翼,拉拉維亞的技術類型稍有不同,他更能運球發動進攻並進行判讀,也能在部分陣容中以大號後衛身份上場,而他與芬尼-史密斯相似之處,則在於具備良好的三分投射與防守多樣性,被視為典型的3D球員。

拉拉維亞說,「我在場上兩端都相當多元,能拉開空間,搭配詹姆斯(LeBron James)、唐西奇(Luka Doncic)、里夫斯(Austin Reaves)打無球。」

Jake LaRavia says he loves to shoot threes and is excited to play with LeBron & Luka pic.twitter.com/su24wBdXkN