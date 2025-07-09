湖人簽下拉拉維亞補強側翼　他自認高球商能串聯詹皇、唐西奇

▲側翼新援拉拉維亞正式加盟湖人。（圖／翻攝自X／@Lakers）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人在防守大鎖芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）離開洛杉磯後，球隊擁有更多薪資彈性可操作，自由球員談判期一開始，湖人便迅速與市場上頗具潛力的側翼球員拉拉維亞（Jake LaRavia）達成加盟協議，他今（9）日也正式報到。

湖人正式完成拉拉維亞的簽約程序，在今日的加盟記者會上，拉拉維亞談到自己的組織與串聯能力，以及如何在新賽季幫助球隊，「是的，我就是那種連結型球員，能夠相當輕易地切入禁區，吸引防守後將球傳出，做出簡單的判讀與處理，我認為自己是高籃球智商的類型，可以讓球流動起來。」

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First look at DeAndre Ayton and Jake LaRavia with their Laker jerseys pic.twitter.com/fFkjD3tZlA — LakersMuse (@LALMuse) July 9, 2025

上季前半段，拉拉維亞仍效力灰熊，場均可送出2.8次助攻，創下個人生涯新高，另外，他在2021-22賽季於維克森林大學的最後1年，也曾繳出場均3.7次助攻的成績。

作為可能取代芬尼-史密斯的側翼，拉拉維亞的技術類型稍有不同，他更能運球發動進攻並進行判讀，也能在部分陣容中以大號後衛身份上場，而他與芬尼-史密斯相似之處，則在於具備良好的三分投射與防守多樣性，被視為典型的3D球員。

拉拉維亞說，「我在場上兩端都相當多元，能拉開空間，搭配詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）打無球。」

Jake LaRavia says he loves to shoot threes and is excited to play with LeBron & Luka pic.twitter.com/su24wBdXkN — LakeShowYo (@LakeShowYo) July 8, 2025

拉拉維亞隨後補充，「防守端也能承擔最艱難的對位任務，這是我近年逐漸成長的地方，我認為自己能完美融入湖人，成為這支球隊所需的3D連結型球員。」

上季拉拉維亞在灰熊與國王共出賽66場，三分球命中率高達42.3%；防守端方面，根據《StatMuse》統計，他雖只為國王出賽19場，防守效率卻依舊位居隊伍前半段。