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莎芭蓮卡逆轉晉級溫網4強　提前鎖定WTA年終總決賽席次

▲世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）晉級溫網4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）晉級溫網4強。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

白俄羅斯世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在2025溫網8強戰中驚險過關，歷經2度決勝盤落後，最終以4比6、6比2、6比4逆轉擊敗德國老將西格蒙德（Laura Siegemund）成功挺進4強；這場耗時2小時54分鐘的激戰，是本屆賽事迄今第3長的女單比賽。

這場勝利讓莎芭蓮卡晉級個人生涯第12場大滿貫4強戰，其中3次發生在溫布頓，同時她也成為首位正式取得2025年WTA年終總決賽（利雅德站）參賽資格的球員。

自2022年美網以來，莎芭蓮卡在11場大滿貫中10度打進4強，僅有一次例外為2024年法網8強止步，她目前以本季第9場4強成績，領先所有WTA球員，超越目前暫居第二的斯威雅蒂（Iga Swiatek，6場）。

本場比賽，37歲的西格蒙德一度展現出高超的戰術素養與老將經驗，從切球、變化球速到前場搶攻，戰術多變，莎芭蓮卡數度陷入苦戰，西格蒙德在比賽中甚至還用低於70英哩的旋轉發球與挑球讓莎芭蓮卡幾乎無計可施。

然而關鍵時刻西格蒙德未能穩住陣腳。決勝盤3比2領先時出現2次雙發失誤被破發，4比3領先局中又以2記切球失誤收場，錯失擴大領先機會。

儘管面對重重挑戰，莎芭蓮卡展現出世界球后的韌性，從第二盤2比2起她連下4局扳平戰局；決勝盤則從1比3落後贏得後面5局中的4局，最終逆轉勝出。

這位白俄羅斯名將坦言，一度以為自己的溫網之旅即將結束，「她（西格蒙德）真的逼迫我到了極限，」莎芭蓮卡說，「老實說，第一盤輸掉後我看著我的球員包廂說，大家訂機票吧，我們可能要離開這座美麗的城市了，她打了一場令人難以置信的比賽，也有很棒的表現。」

西格蒙德賽前曾形容自己的打法「令人討厭」，但莎芭蓮卡隨即反駁，並稱其為「聰明的球風」，「我不覺得那是令人討厭的打法，那是一種聰明的球風，她讓每個對手都很難打，不論你是大發球手還是重砲型選手，對她都得拚命跑、拚命拚，每一分都得來不易，我不想讓她看出我有被煩到，即使有一點點，但我努力不讓她感覺到那種能量。」

本季已於澳網與法網屈居亞軍的莎芭蓮卡，將在4強迎戰13種子安妮西莫娃（Amanda Anisimova），後者稍早淘汰帕夫柳琴科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）晉級。若能再闖決賽，將是莎芭蓮卡本季連續第3次進入大滿貫決賽，上一位能達成這項壯舉的選手是2016年的小威廉絲（Serena Williams）。

關鍵字： WTA溫網

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