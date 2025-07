莎芭蓮卡逆轉晉級溫網4強　提前鎖定WTA年終總決賽席次

▲世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)晉級溫網4強。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

白俄羅斯世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)在2025溫網8強戰中驚險過關,歷經2度決勝盤落後,最終以4比6、6比2、6比4逆轉擊敗德國老將西格蒙德(Laura Siegemund)成功挺進4強;這場耗時2小時54分鐘的激戰,是本屆賽事迄今第3長的女單比賽。

這場勝利讓莎芭蓮卡晉級個人生涯第12場大滿貫4強戰,其中3次發生在溫布頓,同時她也成為首位正式取得2025年WTA年終總決賽(利雅德站)參賽資格的球員。

自2022年美網以來,莎芭蓮卡在11場大滿貫中10度打進4強,僅有一次例外為2024年法網8強止步,她目前以本季第9場4強成績,領先所有WTA球員,超越目前暫居第二的斯威雅蒂(Iga Swiatek,6場)。

本場比賽,37歲的西格蒙德一度展現出高超的戰術素養與老將經驗,從切球、變化球速到前場搶攻,戰術多變,莎芭蓮卡數度陷入苦戰,西格蒙德在比賽中甚至還用低於70英哩的旋轉發球與挑球讓莎芭蓮卡幾乎無計可施。

然而關鍵時刻西格蒙德未能穩住陣腳。決勝盤3比2領先時出現2次雙發失誤被破發,4比3領先局中又以2記切球失誤收場,錯失擴大領先機會。

儘管面對重重挑戰,莎芭蓮卡展現出世界球后的韌性,從第二盤2比2起她連下4局扳平戰局;決勝盤則從1比3落後贏得後面5局中的4局,最終逆轉勝出。

Aryna Sabalenka and Amanda Anisimova will face each other in the semifinals of Wimbledon.



Amanda leads the head to head 5-3.



Aryna won their most recent meeting at Roland Garros this year.



They’ve never played on grass.



Two of the biggest hitters in the world battling for… pic.twitter.com/bOlwXpYEVj