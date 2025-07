大谷翔平31轟成空響　道奇1比3不敵釀酒人苦吞本季最長5連敗

Shohei Ohtani hits a leadoff homer off Jacob Misiorowski! pic.twitter.com/jX22CK4Xwq

道奇隊日籍球星大谷翔平台灣時間7月9日作客對釀酒人隊的,首打席就開轟,擊出本季第31支全壘打,更是他本季第9支首打席全壘打。不過道奇打線未能延續氣勢,全場僅靠這發陽春砲攻下1分,最終以1比3遭逆轉,苦吞本季最長的5連敗。

面對釀酒人新秀投手米蕭羅斯基(Jacob Misiorowski),大谷翔平在首局第一球就迎來時速100.3英里(約161.4公里)的火球挑戰,第二球曲球揮空後,第三球同樣是曲球,大谷果斷出棒將球掃向中外野,炸出個人本季第31轟,擊球初速高達108.4英里(約174.5公里),飛行距離達431英尺(約131.4公尺),打擊角度為27度。

這發全壘打是他7場比賽以來首轟,也是7月5日迎接31歲生日後的首支紅不讓,另外,明星賽前敲31轟,刷新道奇隊史紀錄。

雖然大谷在初登場就敲出關鍵一擊,但面對身高201公分、擁有火球與犀利變化球的新秀投手米蕭羅斯基,道奇打線完全無法招架。

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

米蕭羅斯基在6局投球中狂飆生涯新高的12次三振,其中道奇隊在前4局就吞下多達10K,全場打線完全被壓制。

大谷第2打席在無人出局、二壘有人的機會中,再次面對曲球試圖強攻,但遭三振;第3打席選到四壞保送,第4打席則擊出二壘滾地球出局。最終全場繳出2打數1安打、1轟、1保送、1打點的成績。

儘管開局氣勢不錯,道奇最終未能把握住進攻機會。先發投手克蕭(Clayton Kershaw)在第4局遭遇亂流,被連敲5支安打,失掉2分遭到逆轉。第8局弗里克(Sal Frelick)追加一發陽春砲,釀酒人進一步擴大差距。道奇苦吞本季最長的5連敗,連續兩個系列賽失利。

Sal Frelick provides a big insurance run for the @Brewers! pic.twitter.com/ZM7MnGJXZl