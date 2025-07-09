大谷翔平31轟成空響　道奇1比3不敵釀酒人苦吞本季最長5連敗

Shohei Ohtani hits a leadoff homer off Jacob Misiorowski! pic.twitter.com/jX22CK4Xwq — MLB (@MLB) July 8, 2025

道奇隊日籍球星大谷翔平台灣時間7月9日作客對釀酒人隊的，首打席就開轟，擊出本季第31支全壘打，更是他本季第9支首打席全壘打。不過道奇打線未能延續氣勢，全場僅靠這發陽春砲攻下1分，最終以1比3遭逆轉，苦吞本季最長的5連敗。

面對釀酒人新秀投手米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski），大谷翔平在首局第一球就迎來時速100.3英里（約161.4公里）的火球挑戰，第二球曲球揮空後，第三球同樣是曲球，大谷果斷出棒將球掃向中外野，炸出個人本季第31轟，擊球初速高達108.4英里（約174.5公里），飛行距離達431英尺（約131.4公尺），打擊角度為27度。

這發全壘打是他7場比賽以來首轟，也是7月5日迎接31歲生日後的首支紅不讓，另外，明星賽前敲31轟，刷新道奇隊史紀錄。

雖然大谷在初登場就敲出關鍵一擊，但面對身高201公分、擁有火球與犀利變化球的新秀投手米蕭羅斯基，道奇打線完全無法招架。

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▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

米蕭羅斯基在6局投球中狂飆生涯新高的12次三振，其中道奇隊在前4局就吞下多達10K，全場打線完全被壓制。

大谷第2打席在無人出局、二壘有人的機會中，再次面對曲球試圖強攻，但遭三振；第3打席選到四壞保送，第4打席則擊出二壘滾地球出局。最終全場繳出2打數1安打、1轟、1保送、1打點的成績。

儘管開局氣勢不錯，道奇最終未能把握住進攻機會。先發投手克蕭（Clayton Kershaw）在第4局遭遇亂流，被連敲5支安打，失掉2分遭到逆轉。第8局弗里克（Sal Frelick）追加一發陽春砲，釀酒人進一步擴大差距。道奇苦吞本季最長的5連敗，連續兩個系列賽失利。