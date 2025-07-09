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釀酒人怪物新秀大爆發！飆12K生涯新高壓制道奇

記者王真魚／綜合報導

釀酒人23歲投手米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）今天對道奇之戰，雖然首打席就被大谷翔平轟出全壘打，但之後展現壓倒性的投球內容，最終繳出6局被4支安打失1分，狂飆生涯新高的12次三振，並取得勝投資格後退場。

米蕭羅斯基首局登板即與備受關注的大谷翔平對決。儘管用兩球就讓大谷陷入劣勢，但第3球的曲球被瞄準並掃上中外野大牆，遭轟出全壘打。
儘管如此，他絲毫不顯慌亂，接著用滑球讓貝茲（Mookie Betts）揮空三振，再以曲球三振佛里曼（Freddie Freeman），最後用超過160公里的速球讓帕赫斯（Andy Pages）看著三振，成功止住氣勢。

第二局，米蕭羅斯基先用變速球讓康佛托（Michael Conforto）看著三振，再用曲球三振金慧成，完成連5K。儘管在兩出局後被拉辛（Dalton Rushing）打出右外野安打，但隨即用速球三振奧特曼 (James Outman)，絲毫沒給對方機會。

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▲釀酒人米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）。（圖／達志影像／美聯社）

▲釀酒人米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）。（圖／達志影像／美聯社）

第三局，他雖被羅哈斯 (Miguel Rojas)敲出二壘安打，但隨即用曲球讓大谷揮空三振，貝茲擊出中外野飛球出局，再以三振解決佛里曼。這局結束時，他已飆出8次三振，追平個人生涯單場最多紀錄，並握拳大吼。

米蕭羅斯基第四、五局皆投出三上三下。第六局釀酒人以2比1領先，他讓大谷保送，貝茲再敲出內野安打，形成無人出局一、二壘有人的危機。但他沉著應對，連續解決後續打者成功脫困，並再次激動大吼。

米蕭羅斯基總計用91球送出生涯新高的12次三振。面對去年拿下世界大賽冠軍的道奇隊，他展現壓倒性投球，博得主場球迷熱烈掌聲。

米蕭羅斯基基是一位擁有160公里火球的超級新人，身高201公分，體重89公斤，直球最快達到102.4英里（約165公里）。他在6月12日對紅雀的MLB初登板中投出5局無安打無失分；6月20日對雙城更連續6局未讓任何人上壘，創下自1900年以來，先發投手生涯開局11局無安打的歷史紀錄。

關鍵字： MLB米蕭羅斯基大谷翔平釀酒人道奇

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