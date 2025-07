球王辛納「大難不死」晉溫網8強　卻傷到手肘靜待MRI結果

▲義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

在溫網16強落後兩盤時,因迪米特洛夫(Grigor Dimitrov)退賽而晉級男單8強的球王辛納(Jannik Sinner),目前正面臨右手肘傷勢的不確定性,台灣時間9日上午,辛納正在等待核磁共振(MRI)檢查結果,同時他也選擇轉往室內硬地場地練球,持續調整狀態。

July 7, 2025

辛納的兩位教練瓦尼奧齊(Simone Vagnozzi)與凱希爾(Darren Cahill)陪同辛納進行了約20至30分鐘的輕量訓練,凱希爾在ESPN節目上也更新辛納目前的狀況。

「目前還沒有MRI的結果,」凱希爾指出,「他今天稍早做了檢查,但他無法讓自己整天不碰球,所以希望能稍微維持手感,我和Simone就從球籃中餵了幾顆球給他。」

Jannik Sinner was there for his opponent in a cruel moment on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/HGIs5yOaD5 — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

對於改在硬地場地進行訓練,凱希爾接著提及這並不罕見,「有時在硬地上練習反而更有幫助,草地球場的彈跳不穩定,越打越容易讓節奏失準,阿格西以前也常這麼做,我們也這樣做過幾年了,這不是什麼反常的事。」

辛納是在與迪米特洛夫的比賽中,第1局滑倒並以右手撐地導致手肘受傷,隨後也在比賽中接受了醫療暫停治療,儘管他對場邊比出拇指示意無礙,但教練團很快察覺傷勢的影響。

「我們一開始還以為他傷到手腕,」凱希爾說,「但實際上是手肘撞到了地面,他整場比賽都能感覺到手肘不舒服,賽後也相當疼痛。」

Jannik Sinner canceled his practice at Wimbledon, which was scheduled for 4 p.m. local time.



Still no news on the MRI results for his elbow injury.



July 8, 2025

辛納的擊球表現也因此受影響,「他的正拍球速平均掉了六、七英哩,發球速度也有明顯下降,」凱希爾強調,「不過我不想因此抹煞迪米特洛夫的表現,他前2盤打得非常精彩,第3盤也有幾次破發機會,對他來說,最終的傷退真的太可惜。」

辛納目前已連續4年晉級溫網8強,本屆力拚生涯首度打進全英俱樂部決賽,無論本屆賽果如何,辛納都將穩居ATP世界排名第一。

"I don't take this as a win at all."



Jannik Sinner was full of respect for his friend Grigor Dimitrov after he was forced to retire.#Wimbledon pic.twitter.com/bQTsxUM8Mu — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

若辛納能在8強戰中延續對謝爾頓(Ben Shelton)的優勢(對戰紀錄5勝1敗),接下來將可能迎戰7屆冠軍喬科維奇(Novak Djokovic),並有望在決賽對決衛冕冠軍艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)。辛納本賽季至今戰績為23勝3敗,根據Infosys ATP Match Win/Loss Index顯示,他狀態仍處於高峰。