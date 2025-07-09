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球王辛納「大難不死」晉溫網8強　卻傷到手肘靜待MRI結果

▲義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

在溫網16強落後兩盤時，因迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）退賽而晉級男單8強的球王辛納（Jannik Sinner），目前正面臨右手肘傷勢的不確定性，台灣時間9日上午，辛納正在等待核磁共振（MRI）檢查結果，同時他也選擇轉往室內硬地場地練球，持續調整狀態。

辛納的兩位教練瓦尼奧齊（Simone Vagnozzi）與凱希爾（Darren Cahill）陪同辛納進行了約20至30分鐘的輕量訓練，凱希爾在ESPN節目上也更新辛納目前的狀況。

「目前還沒有MRI的結果，」凱希爾指出，「他今天稍早做了檢查，但他無法讓自己整天不碰球，所以希望能稍微維持手感，我和Simone就從球籃中餵了幾顆球給他。」

對於改在硬地場地進行訓練，凱希爾接著提及這並不罕見，「有時在硬地上練習反而更有幫助，草地球場的彈跳不穩定，越打越容易讓節奏失準，阿格西以前也常這麼做，我們也這樣做過幾年了，這不是什麼反常的事。」

辛納是在與迪米特洛夫的比賽中，第1局滑倒並以右手撐地導致手肘受傷，隨後也在比賽中接受了醫療暫停治療，儘管他對場邊比出拇指示意無礙，但教練團很快察覺傷勢的影響。

「我們一開始還以為他傷到手腕，」凱希爾說，「但實際上是手肘撞到了地面，他整場比賽都能感覺到手肘不舒服，賽後也相當疼痛。」

辛納的擊球表現也因此受影響，「他的正拍球速平均掉了六、七英哩，發球速度也有明顯下降，」凱希爾強調，「不過我不想因此抹煞迪米特洛夫的表現，他前2盤打得非常精彩，第3盤也有幾次破發機會，對他來說，最終的傷退真的太可惜。」

辛納目前已連續4年晉級溫網8強，本屆力拚生涯首度打進全英俱樂部決賽，無論本屆賽果如何，辛納都將穩居ATP世界排名第一。

若辛納能在8強戰中延續對謝爾頓（Ben Shelton）的優勢（對戰紀錄5勝1敗），接下來將可能迎戰7屆冠軍喬科維奇（Novak Djokovic），並有望在決賽對決衛冕冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。辛納本賽季至今戰績為23勝3敗，根據Infosys ATP Match Win/Loss Index顯示，他狀態仍處於高峰。

關鍵字： ATP溫網

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