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銳歐離台前請咖啡與悍將隊友道別　明年有機會還想回來

▲▼ 銳歐 。（圖／富邦悍將提供）

▲銳歐請全隊喝星巴克    。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導


富邦悍將洋投銳歐5月因韌帶撕裂接受手術，目前術後已過7週，復健進度順利。他預計明天搭機離台，今天是他在台灣的最後一天，特地前往球隊與隊友道別。他也想向支持他的球迷表示，「很抱歉沒有完成這個賽季，真的很不好意思。」

談到最近復健狀況，銳歐透露，術後兩周拆線，便開始進行伸展訓練，目前手部已能活動，並開始進行輕度的小重量訓練，以恢復手臂和肩膀的肌耐力。

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銳歐進一步指出，因為復健療程預計需時8個月，預計明年1月開始牛棚，有望趕上春訓和明年3、4月的開季。

是否與富邦悍將有談及明年的合作，他坦言尚未有聊到相關話題，「現在談還太早，但如果未來有機會，當然想要回來，因為我很喜歡中職的環境，也享受在台灣的生活。」

為了感謝隊友在他受傷期間的支持，銳歐今天特別全隊喝咖啡，表達感謝之意。他提到，這種文化在紅襪隊也有，例如他的偶像薩爾（Chris Sale）受傷到小聯盟之後，也會買餐點飲料感謝隊友。

「當作一種感謝，這段期間，我也想為球隊一份力量，但因為受傷沒辦法。」銳歐抱持這種心情回報大家，「謝謝大家在我受傷缺陣期間，彌補了戰力。」

今天剛好對戰前東家味全龍，銳歐特地向味全龍的洋將好友們道別，不過他也說，最重要是向悍將自家隊友教練團道別。」

對於今年未能完成賽季感到抱歉，銳歐向喜歡他的球迷致歉，也很感激台灣球迷讓他擁有全新體驗，「這是在其他國家或大聯盟感受不到的。」

銳歐原本希望今年以先發投手的身份挑戰，但因傷勢提前結束賽季。對於明年的調整，他表示在牛棚對他來說也沒問題，「但時間還很長，還沒想到這麼遠。」現階段將專注復健。

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