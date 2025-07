拜仁球星穆夏拉世俱盃重傷　球團震驚、諾伊爾怒噴對手門將

▲拜仁慕尼黑中場新星穆夏拉(Jamal Musiala)遭遇嚴重傷勢。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

拜仁慕尼黑球星穆夏拉(Jamal Musiala)在世俱盃8強對巴黎聖日耳曼時,與門將多納魯馬(Gianluigi Donnarumma)相撞,造成左腿腓骨骨折並合併踝關節脫臼,將面臨漫長的復健期;消息震驚整個拜仁團隊,主帥與隊友紛紛表達支持,而門將諾伊爾(Manuel Neuer)更對多納魯馬的出腳動作提出批評。

Jamal Musiala suffered a fibula fracture and an ankle dislocation and will be sidelined for a long period of time.



We are with you every step of the way, Jamal! pic.twitter.com/851vHUBeqv