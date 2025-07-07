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拜仁球星穆夏拉世俱盃重傷　球團震驚、諾伊爾怒噴對手門將

▲拜仁慕尼黑中場新星穆夏拉（Jamal Musiala）遭遇嚴重傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜仁慕尼黑中場新星穆夏拉（Jamal Musiala）遭遇嚴重傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

拜仁慕尼黑球星穆夏拉（Jamal Musiala）在世俱盃8強對巴黎聖日耳曼時，與門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）相撞，造成左腿腓骨骨折並合併踝關節脫臼，將面臨漫長的復健期；消息震驚整個拜仁團隊，主帥與隊友紛紛表達支持，而門將諾伊爾（Manuel Neuer）更對多納魯馬的出腳動作提出批評。

拜仁官方發布聲明中表示，穆夏拉已於當天早上從佛羅里達返回慕尼黑，準備接受手術治療，「醫生診斷穆夏拉腓骨骨折，並伴隨踝關節脫臼。」

拜仁體育董事艾貝爾（Max Eberl）對此意外感到痛心，「這次嚴重傷勢以及漫長的休養期，對賈馬爾和我們所有人都是一大打擊，他才剛從傷病中回歸，如今又將再度長期缺陣，我們會給予他一切所需，全力支持他，陪伴他左右，並期待他重返球場的那一天。」

對於這次衝撞造成的嚴重後果，拜仁門神諾伊爾直言不諱地批評多納魯馬的動作過於激烈，「這是一個完全沒有必要那樣出腳的情況，風險太高了，他選擇承擔可能造成對手受傷的風險，」諾伊爾在受訪時表示。

諾伊爾補充道，「我走向他，問他：你不打算去看看我們的球員嗎？走過去向對方致意是基本的禮貌，他最後確實這麼做了，公平競爭永遠是重要的，如果是我，我會有不同的反應。」

事件發生後，多納魯馬也在個人社群上傳一張神情沮喪的照片，並對穆夏拉留言致意，「我所有的祈禱與祝福都與你同在，穆夏拉。」

關鍵字： 足球世界俱樂部盃拜仁慕尼黑巴黎聖日耳曼

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