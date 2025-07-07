國民6月戰績7勝19敗超慘　宣布開除冠軍教頭、合作17年總管

▲國民開除主帥馬丁尼茲（Dave Martinez）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

國民6月戰績僅7勝19敗，目前以37勝53敗在國聯東區墊底，球團今（7）日宣布，已與總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）及總管瑞佐（Mike Rizzo）分道揚鑣。

Breaking: The Washington Nationals have fired general manager Mike Rizzo and manager Dave Martinez, sources tell @JeffPassan.



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球團表示，資深副總裁暨助理總管德巴托洛（Mike DeBartolo）將暫代總管一職，而關於代理總教練的人選，預計稍晚公布。

馬丁尼茲是國民隊史任期最長、勝場最多的總教練，執教期間累積500勝622敗；瑞佐則是華盛頓棒球營運的核心人物，已在職長達17年。

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球團老闆勒納（Mark D. Lerner）發表聲明指出，「首先要代表我們家族及國民隊，感謝瑞佐與馬丁尼茲對球隊與城市的付出，我們永遠感激他們多年來的奉獻，特別是帶領球隊拿下世界大賽冠軍，儘管如此，近來的場上表現並未達到我們與球迷的期望，這是球隊關鍵的轉捩點，我們相信需要注入新氣象，讓球隊往前邁進。」

國民隊2017年聘請馬丁尼茲，當時他是小熊板凳教練，與國民簽下3年合約及第4年選擇權，成為球隊史上給予總教練最長的合約。

馬丁尼茲與瑞佐在2019年攜手帶領國民奪下隊史首座世界大賽冠軍，該年球隊開季19勝31敗，但最終演出戲劇性逆轉，在休士頓封王。

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當年季後賽，國民接連擊退釀酒人、道奇、紅雀與太空人，馬丁尼茲更以「每天1-0」與「顛簸的路帶來美麗的風景」等口號激勵球隊。

然而，自2019年封王後，國民未再闖進季後賽，2020年縮水賽季結束後，球隊自2021年起展開重建，陸續交易薛茲爾（Max Scherzer）、索托（Juan Soto）及透納（Trea Turner），換取潛力新秀與年輕球員，近4季戰績分別為65勝97敗（2021年）、55勝107敗（2022年）、連2年71勝91敗（2023年、2024年）。

國民雖然5月底在對水手與響尾蛇的6場客場系列賽中拿下4勝，且每場勝利都攻下9分以上，短暫燃起復甦希望，但6月僅拿下7勝，戰績再度低迷。

馬丁尼茲執教國民期間與洋基總教練布恩（Aaron Boone）並列現役第6資深教頭，他在職業棒壇已走過39個年頭，包含自1986年起的16年大聯盟選手生涯。