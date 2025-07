國民6月戰績7勝19敗超慘　宣布開除冠軍教頭、合作17年總管

▲國民開除主帥馬丁尼茲(Dave Martinez)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

國民6月戰績僅7勝19敗,目前以37勝53敗在國聯東區墊底,球團今(7)日宣布,已與總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)及總管瑞佐(Mike Rizzo)分道揚鑣。

Breaking: The Washington Nationals have fired general manager Mike Rizzo and manager Dave Martinez, sources tell @JeffPassan.



