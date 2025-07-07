大谷翔平熄火！登板後隔天累計12支0　道奇慘遭太空人橫掃　

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇二刀流大谷翔平7日（台灣時間）出戰太空人，擔任先發「第一棒、指定打擊」，結果4打數無安打。道奇以1比5不敵太空人，也苦吞系列賽三連敗，這是繼5月中對天使以來，本季第二度在同一對戰組合中遭橫掃。

大谷翔平6日先發投2局無失分，打擊方面則有1支安打。根據統計，大谷翔平本季在「先發登板後」的隔場比賽，合計17打數僅1安打；若限縮至「登板隔天」，則為12打數無安打，顯示「二刀流」的體能負荷可能影響其打擊表現。

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大谷翔平此戰第一打席，在兩好一壞情況下，面對太空人右投古斯托（Ryan Gusto）投出的內角速球，擊成中外野飛球出局。第二打席3局下擊出右外野飛球，5局下擊出三壘方向飛球，8局下則是遭三振，全面熄火。大谷的打擊率因此降至.278，是自5月2日以來首度跌破.280，距今已有65天。

道奇先發投手席漢（Emmet Sheehan）主投5局僅失1分，6局由克萊恩（Will Klein）接手，卻在兩出局滿壘投出保送失分；史考特（Tanner Scott）8局上再失2分，最終道奇以1比5敗北。

雖然道奇全場敲出7支安打，卻僅攻下1分，打線與投手群無法同步發揮，是吞敗主因。太空人則是自2008年以來，首度在道奇主場完成系列賽橫掃。