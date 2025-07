大谷翔平31歲生日登板飆3K　笑稱「不覺得變老」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

今(6)日迎來31歲生日的道奇二刀流大谷翔平在主場以「第1棒、投手兼指定打擊」登場,這也是他日美職生涯首度在生日登板,他主投2局僅被擊出1安打無失分、送出3次三振,不過打擊方面也只敲出1安打,球隊最終以4比6遭逆轉吞下2連敗。

大谷此役投球表現沉穩,首局雖讓柏利迪斯(Isaac Paredes)在2好2壞時擊出左外野安打,但隨即以1顆時速96.4英里(約155.1公里)的速球讓史密斯(Cam Smith)擊成二壘滾地,形成雙殺,接著再讓奧圖維(Jose Altuve)擊出游擊滾地,僅用10球便結束首局。

第2局,大谷在對決沃克(Christian Walker)時,投至滿球數後以滑球讓其揮空三振,拿下此戰首K;接著面對卡拉提尼(Victor Caratini),投出全場最快的100.9英里(約162.4公里),同樣以滑球讓對方吞下三振;本場最後一打席,大谷解決迪亞茲(Yainer Diaz),連飆3K退場,總計僅用31球。

What did Shohei Ohtani get for his birthday?



Three NASTY strikeouts pic.twitter.com/4lAlJWs4Xu