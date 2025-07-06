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大谷翔平31歲生日登板飆3K　笑稱「不覺得變老」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

今（6）日迎來31歲生日的道奇二刀流大谷翔平在主場以「第1棒、投手兼指定打擊」登場，這也是他日美職生涯首度在生日登板，他主投2局僅被擊出1安打無失分、送出3次三振，不過打擊方面也只敲出1安打，球隊最終以4比6遭逆轉吞下2連敗。

大谷此役投球表現沉穩，首局雖讓柏利迪斯（Isaac Paredes）在2好2壞時擊出左外野安打，但隨即以1顆時速96.4英里（約155.1公里）的速球讓史密斯（Cam Smith）擊成二壘滾地，形成雙殺，接著再讓奧圖維（Jose Altuve）擊出游擊滾地，僅用10球便結束首局。

第2局，大谷在對決沃克（Christian Walker）時，投至滿球數後以滑球讓其揮空三振，拿下此戰首K；接著面對卡拉提尼（Victor Caratini），投出全場最快的100.9英里（約162.4公里），同樣以滑球讓對方吞下三振；本場最後一打席，大谷解決迪亞茲（Yainer Diaz），連飆3K退場，總計僅用31球。

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當他退場時，場內風琴手魯爾（Dieter Ruehle）還以「生日快樂歌」替他獻上祝福。

賽後受訪時，大谷表示，「我已經不是會因為生日而特別開心的年紀，不過有人對我說生日快樂，還是會覺得很高興，今天只是希望能和平常一樣上場比賽。」

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平今日迎來31歲生日。（圖／達志影像／美聯社）

談到自己已經邁入31歲，他笑說，「其實不覺得自己變老，跟20歲時沒什麼差別，不過到了賽季後半，累積的疲勞會比較多，所以適當休息和排除疲勞很重要。」

在打擊方面，大谷前4打席分別擊出一壘滾地、二壘滾地、選到保送、二壘滾地。第5打席 ，9局落後2分時，大谷敲出右外野安打上壘，可惜後續隊友未能串聯，無法逆轉比賽。

關鍵字： MLB道奇大谷翔平

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